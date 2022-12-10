Россия требует от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжег российский флаг в Хельсинки

6 декабря, в День независимости Финляндии, несколько участников марша "612" подожгли российский флаг у ворот кладбища Хиетаниеми в Хельсинки.

„Подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны“, – говорится в сообщении МИД России.

Россия требует от финских властей привлечь к ответственности лиц, совершивших „данное преступление“. Также Москва требует принятия мер „по исключению впредь таких экстремистских выходок“.

Согласно финскому законодательству, наказуемо только надругательство над флагом Финляндии.