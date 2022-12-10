За рубежом
10.12.2022, 21:40

Россия требует от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжег российский флаг в Хельсинки

 
ФОТО: Photo by Cullan Smith on Unsplash

В заявлении МИД РФ говорится, что „подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом страны“, пишет Yle.

6 декабря, в День независимости Финляндии, несколько участников марша "612" подожгли российский флаг у ворот кладбища Хиетаниеми в Хельсинки.

„Подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны“, – говорится в сообщении МИД России.

Россия требует от финских властей привлечь к ответственности лиц, совершивших „данное преступление“. Также Москва требует принятия мер „по исключению впредь таких экстремистских выходок“.

Согласно финскому законодательству, наказуемо только надругательство над флагом Финляндии.

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