США: военное сотрудничество России и Ирана становится глобальной угрозой

Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Москва и Тегеран оказывают друг другу беспрецедентную военную поддержку.

В августе разведка США сообщила, что Тегеран начал поставлять Москве беспилотники-камикадзе для поражения целей в Украине.

Поначалу стороны категорически отрицали эту информацию, но вскоре украинские территории и объекты начали подвергаться атакам иранских БПЛА „Шахед-31“ и „Шахед-36“.

Правда, в Израиле, например, полагают, что тесное российско-иранское военное сотрудничество началось значительно раньше.

В частности, многие израильские политики убеждены, что свою ядерную программу Иран разрабатывает с помощью российских технологий и специалистов.

„Военный покровитель России“

Сейчас речь идет о совместном производстве беспилотников-камикадзе, что, по словам Джона Кирби, нанесет значительный ущерб Украине, соседям Ирана по региону и всему международному сообществу.

Накануне стало известно, что в отношении ряда россиян, имеющих отношение к сделке с Ираном, США вводят дополнительные санкции.

По словам Кирби, в обмен на „Шахеды“ Россия готова предоставить Ирану передовые военные компоненты, включая вертолеты и системы противовоздушной обороны.

„Россия стремится сотрудничать с Ираном в таких областях, как разработка оружия и обучение [его использованию]. Иран стал главным военным покровителем России“, - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что тысячи украинцев гибнут, а миллионы лишены электричества и тепла - в том числе и в результате действий Ирана.

Международная реакция

Позицию США поддержал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он заявил, что Иран стал одним из главных военных партнеров России и что сближение Тегерана с Москвой угрожает глобальной безопасности.

В результате „грязных сделок“ с Тегераном Россия получила сотни беспилотников, напоминает Клеверли.