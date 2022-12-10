Кубок мира по биатлону: Промах разрушил гонку Томингас, а в мужской эстафете Эстония стала 17-й

Финка Кертту Нисканен выиграла женскую гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе КМ в норвежском Бейтостолене. Второй стала норвежка Анне Черсти Калво (+12,7), а третьей – шведка Фрида Карлссон (+16,5).

Кейди Каасику заняла 43-е место (+2,59) и набрала восемь очков, а Авели Уусталу заняла 54-е место (+4,26).

Жюлья Симон из Франции выиграла женскую гонку преследования на 10 км на этапе КМ по биатлону в австрийском Хохфильцене. Симон, стартовавшая третьей и совершившая один промах, опередила норвежку Ингрид Ландмарк Тандревольд (1 промах) на 19,6 секунды. Третьей стала чешка Маркета Давидова (2 поромха; +28,1).

Туули Томингас, стартовавшая с 19-го места, совершила три промаха на первом круге и опустилась на 50-е место. Следующие два круга она проехала чисто и поднялся на 23-е место, но, к сожалению, на последнем круге она совершила еще три промаха, и в итоге финишировал на 38-м месте (+3,35). Сузан Кюльм также получила очки КМ, заняв 40-е место (+3,39,2) с тремя промахами.

Норвежский лыжник Пол Голберг выиграл гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Бейтостолене. За ним следуют норвежец Дидрик Тенсет (+7,6) и британец Эндрю Масгрейв (+10,3). Мартин Химма, показавший 23-е время на половине дистанции (5 км), в итоге занял 35-е место (+1,05). Альвар Йоханнес Алев занял 43-е место (+1,23), а Каарел Каспер Кырге — 64-е (+2,28).

Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Эстонская команда (№14) стартовала в составе Рене Цахкна, Кристо Сиймера, Райдо Ранкеля, Роберта Хелдна. Гонка началась отлично, когда Рене Цахкна закончил первую гонку на четвертом месте, а Сиймер передал эстафету Ранкелю на восьмом месте. Ранкелю пришлось пройти три штрафных круга, в результате чего команда опустилась на 14-е место. Сиймер вывел Эстонию на финиш на 17-м месте, уступив Норвегии с 6.15.9 минуты.