Луи ван Гал - самый крутой в истории предатель голландского футбола

Я вот не спорю, потому что Луи с его самомнением, с его желанием показать своё „я“, в моей голове укладывается в какой-то один образ за последнюю четверть века. Образ, единый если не в путях достижения цели, то в том, что желание достичь эту самую цель всегда у него было запредельным. И потому он не боялся и идти в провинциальный АЗ, который делал чемпионом, не боялся и второй раз заходить в сборную, которую на пике обилия талантов не вывел на чемпионат мира в 2001-м, не боялся - а по-простому не ссал - и сейчас, когда у него обнаружили рак простаты и это вот „не ссал“ могло быть вполне и буквальным.



И правда - чего бояться рака, когда у тебя первая жена умерла уже от него и боли сильнее уже не испытать? Извините, у меня два дедушки умерло от рака и одна бабушка, эта же херь была диагностирована у отца (уже покойного) и дяди в разное время, а сейчас и у мамы. Жду вот и у себя, разве что не сейчас, попозже, даже интересно, какой именно - но фатализм Луи понимаю прямо отлично.



И понимаю его желание войти в историю. Он уже давно вошёл, конечно, ещё в середине 90-х, когда на излёте эры еврофутбола добосмановской эпохи втащил свой „Аякс“ во все учебники истории. Втащил, когда после ухода того же Круиффа никто в эту команду не верил, а она сначала взяла, ещё с Бергкампом, Винтером, Роем и Йонком в роли хедлайнеров, Кубок УЕФА, а затем, когда в составе не осталось никого из вышеперечисленных, ещё и Лигу чемпионов.



Но теперь - как и 8 лет назад - ставка совсем другого рода. В конце концов, лучшей командой Европы „Аякс“ уже был, а вот Голландия лучшей командой мира - ещё нет. И отсюда это желание удивлять, отсюда и 3 центрбека в схеме, что 8 лет назад, что сейчас. Тогда можно было оправдываться тем, что герои 2010-го постарели, сейчас - что не уродила игроков креативных земля нидерландская. Буллшит. Всё это - от желания Луи сделать всё по-своему. Не так, как делал Йохан.



И он снова был близок к тому, чтобы войти в историю, но не вошёл. Точнее, вошёл - этот штрафной, внаглую украденный если не у „Вольфсбурга“ с Вегхорстом, который так забил пару лет назад, то у самих аргентинцев с их матча против Англии в 1998-м, он, правда, войдёт во все учебники и станет одной из картинок чемпионата - но не так, как хотелось бы.



Как у Пятачка из советского мультфильма, которого Луи в лучшие, дораковые, годы так напоминал. Не то, чтобы совсем не попал, но не совсем туда, куда нужно. Я уверен, что он завтра проклянёт себя сто раз: сначала за то, что так долго отказывался сделать ставку на примитивные навесы в качестве главного орудия против аргентинцев. Это ведь уже было, в финале ЧМ-1978, тогда Наннинга забил, игрок никак рангом не выше нынешнего Вегхорста, значит надо упорствовать до последнего. А затем - за то, что отказался от этого орудия в овертайме. Потому что на полуфинал и финал можно было бы выдумать ещё столько всего нового, что заставило бы забыть, что сейчас вот ты копируешь Хаппеля в финале 1978-го.