ВИДЕО | В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира(4)
В этом году премию мира получили российский „Мемориал“, украинский „Центр гражданских свобод“, а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий — председатель правозащитного центра „Весна“ и политзаключенный.
Норвежский юрист и председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен в своем вступительном слове отметила, что Альфред Нобель поддерживал науки, литературу и мир. "В основе его видения было убеждение, что талантливые и упорные люди могут изменить мир", — сказала она.
Первой на вручении премии от имени белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, который уже 17 месяцев находится в СИЗО, выступила его жена Наталья Пинчук. В нобелевской речи Пинчук процитировала ранние высказывания и сочинения мужа, в том числе такие его слова:
"Сейчас постоянная борьба добра и зла развернулась почти в чистом виде по всему региону. Холодный ветер с востока столкнулся с теплом европейского ренессанса.
Недостаточно быть образованным и демократичным, недостаточно быть гуманным и милосердным. Мы должны уметь защищать свои достижения и свою Отчизну. Недаром в средние века понятие Отчизны было связано с понятием свободы.
Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа.
Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Следовательно, необходимо бороться с „интернационалом диктатур“.
Выступая на церемонии вручения Нобелевской премии мира, председатель правления российского общества „Мемориала“ Ян Рачинский поблагодарил Нобелевский комитет за то, что российские правозащитники разделили награду с коллегами из Беларуси и Украины. "Такое решение Комитета имеет важное символическое значение: оно подчеркивает, что государственные границы не могут и не должны разделять гражданское общество. А для нас это соседство — дополнительная награда“, - сказал он.
В свое речи Рачинский затронул вопрос „войн памяти“, которые нынешнее руководство России развязало против соседних стран.
"После прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные „войны памяти“ против своих соседей, — Эстонии, Латвии, Украины, — в полной мере используя при этом старые советские стереотипы и ярлыки.
Конечно, это делалось отнюдь не во имя „исторической правды“, а ради собственных политических интересов. Кончилось тем, что борьба с „национализмом“ и „бандеровщиной“ стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины.
И одной из первых жертв этого безумия оказалась историческая память самой России. В самом деле, для того, чтобы выдать агрессию против соседней страны за „борьбу с фашизмом“, потребовалось искорежить умы российских граждан, поменяв местами понятия „фашизм“ и „антифашизм“.
Теперь российские масс-медиа именуют „антифашизмом“ вооруженное вторжение в соседнюю страну, не дававшую к этому никаких поводов, аннексию захваченных территорий, террор против гражданского населения в оккупированных районах, военные преступления. Нагнетается ненависть к Украине, ее культура и ее язык публично объявляются „неполноценными“, а украинский народ несуществующим. „Фашизмом“ же называют сопротивление агрессору.
Все это абсолютно противоречит историческому опыту России, обесценивает и искажает память о подлинно антифашистской войне 1941-1945 годов, память о советских солдатах, сражавшихся против Гитлера. Слова „русский солдат“ в сознании множества людей будут связаны теперь не с ними, а с теми, кто сеет смерть и разрушение на украинской земле“.
Третьей с нобелевской речью выступила глава украинского „Центра гражданских свобод“ Александра Матвийчук.
"В этом году весь украинский народ ждал объявления лауреатов Нобелевской премии мира. Мы рассматриваем эту премию как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как празднование важности работы, проделываемой правозащитникaми для предотвращения угрозы войны для всего мира.
Мы получаем Нобелевскую премию мира во время войны, начатой Россией. Эта война продолжается уже 8 лет, 9 месяцев и 21 день. Для миллионов людей стали обыденными такие слова, как „обстрелы“, „пытки“, „депортация“, „фильтрационные лагеря“. <…>
Мир, прогресс и права человека неразрывно связаны. Государство, убивающее журналистов, сажающее в тюрьмы активистов или разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в целом. <…> Это очевидно на примере России, последовательно разрушающей собственное гражданское общество. <…>
Мы должны начать реформирование международной системы для защиты людей от войн и авторитарных режимов. Нам нужны действенные гарантии безопасности и соблюдения прав человека для граждан всех государств, независимо от их участия в военных союзах, военной или экономической мощи. В основе этой новой системы должны лежать права человека. <…>
Мы должны создать международный трибунал и привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников. Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона действительно работает, а правосудие существует, даже если они запаздывают. <…>
И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире и призвать к солидарности. Не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно просто быть людьми".