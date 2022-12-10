Отстоит ли гроссмейстер из Ида-Вирумаа звание сильнейшего шахматиста Эстонии

За звание чемпиона в мужской части турнира поспорят 10 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера. Звание действующего чемпиона будет отстаивать Александр Володин из Кохтла-Ярве, а его главным конкурентом является опытнейший Кайдо Кюлаотс, победитель турнира Aeroflot Open, участник супертурнира в Дортмунде. Другие участники турнира: гроссмейстер Меэлис Канеп, международные мастера Калле Кийк, Тарво Сеэман, Илья Сирош, а также Марти Медар, Никита Рычагов, Маргус Сёэт, Андрей Тимошин.

Первый приз составляет 2500 евро.

В женской части турнира всего 7 участниц, причем отсутствуют сестры Трийн и Май Нарва (последняя является единственным среди эстонских шахматисток женским гроссмейстером). Главными фаворитами являются 18-летняя Анастасия Синицына и 16-летняя София Блохина. Компанию им составят Грете Олде, Марина Левченко, Маргит Брокко, Лидия Иванова, а также самая юная участница чемпионата - 13-летняя Мария Иоанна Хаапсал.

В этом турнире победительница заработает 800 евро.

Игра пройдет с классическим контролем времени - 90 минут на 40 ходов и еще 15 минут до конца партии, за 1 ход прибавляется 30 секунд времени. Начало всех партий в 15.00 по местному времени.