Три ошибки и приговор. Главред телеканала „Дождь“ Тихон Дзядко: что было не так и что дальше

По словам Дзядко, сотрудники „Дождя“ спешно покидали Россию и уезжали в разные страны. Техническая база и финансирование были обрублены. Поиск всего этого и переезды заняли несколько месяцев. Старались перезапуститься как можно быстрее, чтобы не лишить аудиторию информации. Стремительно получили лицензию, стали выполнять требования поэтапно.

Все это, по мнению Слоги, вызывает озабоченность будущим свободы слова в Латвии и имиджу страны за рубежом. После того, как 8 декабря „Дождь“ изъяли из кабельной сети в Латвии, то же случилось в Литве и Эстонии. Решается вопрос с Грузией. Пока „Дождь“ продолжает вещать из студии TV3 на Youtube.

Такая форма работы со СМИ вызвала тревогу у главы Baltijas Mediju izcilības centra Гунты Слоги: „Мы не знаем было заключение Службы госбезопасности обосновано или нет… Но это тревожная ситуация, что так быстро можно отнять у медиа лицензию. Меня беспокоит и то, что есть люди в интернете, которые осознанно нападают на медиа. А представители одной партии требуют отнять лицензию…“

В качестве дополнительных аргументов решение содержит три пункта, которые нарушил „Дождь“, работая в Латвии: канал показал карту России, в которую входил Крым , не обеспечил звуковую дорожку на латышском языке (обещали с 1 сентября), называл в эфире российскую армию „нашей армией“. Кроме того, в эфире Алексея Коростелева прозвучали слова, которые можно было расценить, как желание помочь мобилизованным военным российской армии. Вскоре Коростелев, который вел эфир из Тбилиси , был уволен решением главного редактора.

„Дождь“ с уважением относится к латвийскому законодательству и госязыку — это не вызывает и не вызывало сомнения. Никакой принципиальной позиции не переводить контент на латышский язык у нас не было. Но, трезво оценивая наши возможности и силы, мы в июле мы сообщили NEPLP сперва устно, а потом письменно, что к 1 сентября обеспечим латышские субтитры, а в 2023 году сможем запустить аудиодорожку на латышском языке, потому что это очень сложно технически и дорого… Мы описали ситуацию, в NEPLP согласились, а дальше наши позиции разошлись. Они сказали, что мы нарушили законодательство…“ — пояснил Дзядко.

По словам Дзядко, специалисты телеканала до сих пор продолжают искать оптимальное техническое решение для запуска аудиодорожки. Тем временем, латвийские юристы „Дождя“ усмотрели противоречие в двух статьях законодательства Латвии в отношении звуковых дорожек и титров на госязыке, и направили апелляцию на решение Совета по этому пункту.

В эфире показали карту России с Крымом.

„Крым на российской карте был ошибкой, — признал Дзядко. — Но мы можем провести исследование в интернете и составить список каналов, где Крым попадал на карту России по ошибке“. По его словам, сюжет готовился в спешке, был некачественно смонтирован и попал в эфир в последний момент, поэтому никто его не проверил. „Это был пример плохо сделанного и непрофессионального материала… Мы сделали выводы и приняли решение установить четкие правила, как материал попадает в эфир“, — рассказал Дзядко.

Российскую армию называли „наша армия“.