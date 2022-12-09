Правдива ли история о Месси, который на ЧМ-2022 отдал своему сокоманднику приз лучшему игроку матча?

Судя по всему, источником информации для „Матч ТВ“ стал пост в твиттере FIFA World Cup Stats, в котором излагается та же история: якобы Месси передал приз, чтобы мотивировать своего сокомандника перед стадией плей-офф. У этого аккаунта есть значок верификации в виде синей галочки, а на аватаре изображён логотип чемпионата мира в Катаре.

Награду лучшему игроку матча FIFA вручает после каждой игры совместно с одним из спонсоров турнира, пивоваренной компанией Budweiser. Во время каждого матча на сайте FIFA проходит голосование среди болельщиков, которые и выбирают победителя. В ночь с 30 ноября на 1 декабря в верифицированных аккаунтах чемпионата мира — 2022 и Budweiser появились твиты, в которых с получением приза по итогам матча Аргентины и Польши поздравили полузащитника Алексиса Макалистера. К постам прилагалась и фотография аргентинца с трофеем в руках.

30 ноября в завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины победила сборную Польши со счётом 2:0. На следующий день телеканал „Матч ТВ“ в своих профилях в Facebook , Twitter и „ ВКонтакте » сообщил, что главная звезда аргентинской команды Лионель Месси , которому присудили звание лучшего игрока матча, отдал эту награду Алексису Макалистеру, автору одного из голов в ворота поляков. „Так капитан подбодрил партнёра по сборной, чтобы замотивировать его на плей-офф. Не только гений, но и великий добряк“, — добавили авторы „Матч ТВ“. Новостью делились и другие спортивные медиа, например Sport24 и Bobsoccer .

Наши коллеги из фактчекингового подразделения агентства AFP решили изучить Twitter-аккаунт @alimo_philip с помощью Internet Archive. Они обнаружили, что у созданной в 2015 году учётной записи несколько раз менялось название. При этом, например, весной и летом 2022 года, за полгода до чемпионата мира в Катаре, аккаунт назывался #ChampionsLeague («#ЛигаЧемпионов“), а летом 2021 года — #Tokyo2020 (тогда в японской столице проходили Олимпийские игры, перенесённые на год из-за пандемии коронавируса). Подобные метаморфозы не мешали автору блога иметь значок верификации рядом со своим юзернеймом (хотя авторы некоторых разборов связывают то, что твиту поверили „Матч ТВ“ и обычные интернет-пользователи, с недавним приходом в Twitter Илона Маска и продажей синих галочек всем желающим).

Аккаунт @alimo_philip принадлежит Филипу Алимо — уроженцу Ганы, который ведёт два футбольных подкаста на платформе Callin. Согласно профилю Алимо на LinkedIn, он живёт в ОАЭ, а с 2013 по 2022 год работал в Азиатской шахматной федерации. В июне-октябре 2018 года владелец этого твиттера был пресс-секретарём Аркадия Дворковича, когда тот избирался на пост главы ФИДЕ (хотя в мае того же года российские информагентства сообщали, что ганец станет пресс-атташе другого кандидата — Кирсана Илюмжинова).

Вероятно, именно Алимо, чей аккаунт в Twitter мимикрирует под связанный с FIFA и отмечен значком верификации, стал если не основным, то важным каналом распространения истории про Месси и Макалистера. При этом называть его первоисточником безосновательно. Самый ранний твит на эту тему, который мы обнаружили, был опубликован в 1:10 по московскому времени 1 декабря — почти за два часа до поста Алимо, за 50 минут до твита официального аккаунта ЧМ-2022 и за 20 минут до сообщения от компании Budweiser. „Лионель Месси получил от FIFA награду лучшему игроку матча с Польшей, говорится на официальной странице FIFA. Он отдал награду Макалистеру, чтобы поднять боевой дух и за его игру. Величайший игрок всех времён также и самый скромный“, — написал пользователь @CrewsMat10, на чьи твиты, практически полностью посвящённые главной звезде современного аргентинского футбола, подписаны более 106 000 человек. Как и Алимо, этот блогер не сообщил, откуда узнал об истории, которой поделился с подписчиками.

Таким образом, первоначально сообщения о том, что Лионель Месси отказался от награды лучшему игроку матча против Польши и отдал приз своему сокоманднику Алексису Макалистеру, появились в аккаунте фаната Месси в Twitter. Затем эту историю пересказал спортивный блогер, который во время крупных спортивных турниров проводит редизайн своего твиттера, чтобы тот походил на официальный блог мероприятия, и уже после этого о поступке Месси рассказали спортивные СМИ. Отметим, что в Telegram-канале и блоге на „Дзене» публикации „Матч ТВ“ уже дополнены примечанием, что „судя по всему, Макалистер сразу победил, а распространённая информация о добром поступке Месси не соответствует действительности“. Телеканал также принёс извинения своим подписчикам и похвалил обоих футболистов.

Итог: Фейк