Российского оппозиционера Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о „фейках“ про армию РФ

После отбытия срока ему в течение четырех лет будет запрещено пользоваться интернетом. Государственный обвинитель требовал приговорить политика к девяти годам колонии.

Уголовное дело было возбуждено из-за апрельского стрима Яшина, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче в Киевской области во время российской оккупации. По версии обвинения, политик распространял „заведомо ложную информацию“ по „мотивам политической ненависти“, хотя „знал“, что Россия принимает меры „по поддержанию мира и безопасности“. Яшина отправили под арест по делу о „фейках“ в середине июля.

Яшин своей вины в суде не признал. Он заявил, что в своем стриме приводил и позицию Украины относительно убийств в Буче, и позицию Минобороны России, и сообщения независимых журналистов.

Илья Яшин после начала войны в Украине открыто занял антивоенную позицию и отказался уезжать из России.

По статье о „фейках“ про российскую армию ранее был осужден московский муниципальный депутат Алексей Горинов. Он получил семь лет колонии. Поводом для уголовного дела против него стало то, что на заседании Красносельского совета депутатов он призвал остановить войну и вывести российские войска из Украины.