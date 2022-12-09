ПОДКАСТ | Владимир Васильев о ЧМ-2022: Марокко недооценивают, а у Нидерландов самая лучшая защита на турнире

Главный фаворит турнира - сборная Бразилии уверенно обыграла в 1/8 финала Южную Корею (4:1), а в четвертьфинале сыграет с возрастной Хорватией, где также является фаворитом. „Бразилия явный фаворит предстоящий встречи и, по моему мнению, они показывают самый увлекательный футбол на этом турнире. Очень сильная линия атаки, чем то схожая со сборной Франции. У Хорватии „пенсионерская“ линия защиты, что может сыграть на руку бразильцам. Бразилия покажет результат, который все от нее ждут и пройдет в полуфинал“, — сказал Васильев в преддверии игры Хорватия - Бразилия.

Также сегодня между собой сыграют сборные Нидерландов и Аргентины, где нет ярко выраженного фаворита. Нидерланды на пути к своему первому в истории титулу чемпионов мира демонстрируют очень красивый и интересный футбол. Аргентина выглядит не столь ярко на этом турнире, но благодаря главной звезде сборной - Леонелю Месси, они способны обыграть любого соперника. „В этой паре я не столько за Аргентину, сколько за Месси. Я хочу, чтобы он выиграл этот турнир и красиво ушел из сборной. По игре поддерживаю больше Бразилию, но Аргентину только из-за Месси“, — рассказал о своих симпатиях Васильев, добавив, что Аргентина, благодаря волшебству Месси, может пройти дальше: „Если Месси проведет свой лучший матч, то Аргентина пройдет дальше“.