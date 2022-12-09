Кто может стать следующим заложником Кремля?

Конспирологические теории еще долго будут возникать вокруг обмена американской баскетболистки Бритни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута, отсидевшего 14 лет в американской тюрьме.

Путин и Бут

Путин добивался освобождения российского „торговца смертью“ с таким упорством, что вопросов возникает действительно много. Например, кто был конечным бенефициаром сделок Бута? Мог ли это быть сам Путин и/или кто-то из его окружения? Не исключено. Работал ли Бут на российские спецслужбы? Весьма вероятно.

Судя по косвенным данным, Вашингтон не хотел менять Бута на осужденного в 2018 году за шпионаж американского гражданина Пола Уилана (Уилан эти обвинения отрицает). Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам за найденный в ее багаже в аэропорту Шереметьево один грамм гашишного масла, потребовалась Кремлю как более „статусный“ заложник, спортивная звезда, ради которой администрация Байдена охотнее пойдет на переговоры. Расчет оказался правильным. И это будет стимулировать Кремль брать новых заложников. Тем более, что пока что ему не удается вернуть в Россию Вадима Красикова. Он осужден в 2021 году земельным судом в Берлине за убийство в столице ФРГ двумя годами ранее бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.