Как провести Рождество, чтобы, принеся елку в дом, самому потом не переехать жить под елку?

Выбирая страховую сумму страхования ответственности, разумно учитывать не менее 10 000 евро за этаж. Следовательно, если вы живете, например, на пятом этаже многоквартирного дома, выберите себе в качестве страховой суммы страхования ответственности не менее 50 000 евро. Сопутствующее страхованию жилья LHV страхование ответственности частного лица предлагает защиту и в том случае, если находясь вне дома вы причинили кому-то ущерб или это сделал член вашей семьи.

При заключении договора страхования жилья не забывайте заключать и договор страхования ответственности, что особенно важно, если вы живете, например, в многоквартирном или рядном доме, где соседи живут в непосредственной близости от вас. Страхование ответственности возмещает ущерб, если начавшееся с вашего дома происшествие повредило имущество соседей, например, в случае пожара. Без страхования ответственности вам пришлось бы самому оплачивать ремонт жилья соседей.

Происшествие не сообщает о себе заранее, и иногда пожар может начаться, казалось бы, самым невинным образом. К сожалению, произошедшее нельзя обратить вспять, однако у вас есть возможность застраховать свой дом на случай причинения ущерба имуществу, когда его необходимо будет восстановить или заменить. Здесь придет на помощь страхование жилья.

Человеческая жизнь бесценна. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы установленный в вашем доме дымовой датчик был исправен. Если домашний очаг с дровяным отоплением, то непременно должен быть исправен дымовой датчик. Если же, например, в доме газовое отопление или любое другое работающее на газе устройство, следует установить и датчик газа. В каждом доме могли бы также иметься огнетушитель и противопожарное одеяло. Установив у себя дома дымовой датчик или датчик угарного газа, который в случае опасности автоматически перенаправит сигнал в Центр тревоги, вы еще больше снизите риски.

Устанавливая рождественские украшения, делайте это безопасно

Перед тем как развешивать световые гирлянды, убедитесь, что все промежуточные звенья целы. Устанавливая гирлянды на улице, убедитесь в том, что они пригодны для использования во внешних условиях. При установке следуйте инструкции производителя и не повреждайте проводку. Если розетка находится на улице, проверьте, не попали ли в нее вода и мусор. В ночное время нежелательно оставлять гирлянды включенными, также их непременно нужно выключать каждый раз, когда уходите из дома. Иногда долго работающие гирлянды перегреваются, поэтому следует время от времени проверять розетки и при необходимости отключать их от сети на какое-то время. По возможности избегайте использования удлинителя. Если это неизбежно, выбирайте подходящие и качественные удлинители. Старые и амортизированные рождественские гирлянды следует заменить на более новые. Ни в коем случае не ремонтируйте их сами, если у вас отсутствуют соответствующие знания.

Будьте осторожны с открытым огнем!

Зажигая свечу, не ставьте ее в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов, например, возле елки или рождественского венка. Хорошо, если рядом со свечой не будет вообще никаких предметов. Ни на минуту не оставляйте свечу или отопительное устройство с открытым очагом без присмотра! Необходимо следить за рождественским блюдом независимо от того, готовится ли оно на раскаленных углях или в электрической духовке.

Обслуживайте и топите печи и камины правильно

Дымоход отопительного очага необходимо прочищать ежегодно накануне отопительного сезона. Один раз в год системы отопления в многоквартирных и рядных домах должен прочищать квалифицированный трубочист, который выдаст акт о проведенных работах. В частном доме почистить дымоход можно и самостоятельно, но раз в пять лет систему все-таки должен проверить квалифицированный трубочист. Во избежание несчастных случаев разумно прочищать используемые круглогодично печи и камины дважды в год.

Не перегревайте печи при топке!

Не перегревайте печи при топке, потому что в результате перегрева могут возникнуть трещины в кирпичной кладке, сажа может воспламениться, и существует даже риск взрыва. Не сжигайте в домашнем очаге не предназначенные для этого предметы, например пластик, пленку, текстиль и т. п.

Регулярно следует обслуживать и другие отопительные приборы, такие как тепловые насосы и газовые котлы. В обоих случаях следует обращаться к экспертам, потому что из-за некорректно обслуживаемого или вовсе не получившего обслуживания прибора также существует риск возникновения пожара. В случае газового котла мы также говорим о взрывоопасности.

Если для обогрева помещения вы используете электрический радиатор или обогреватель, не устанавливайте эти приборы возле легковоспламеняющихся предметов, на улице или во влажной среде. Также неразумно устанавливать обогревательные приборы на ворсистых коврах. Ни в коем случае не кладите на устройства одежду или другие предметы, а уходя из дома обязательно выключайте устройства из сети.

Счастливого и безопасного Рождества!