К вечеру Бренды не стало: хозяин, потерявший собаку, обвиняет клинику в халатности и врачебных ошибках(3)
Такса Бренда, у которой была диагностирована болезнь печени, умерла в клинике Эстонского университета естественных наук, хотя запланированная операция прошла успешно. Врачи клиники считают, что ошибок не было и что это был тот самый редкий случай, ход которого нельзя было предвидеть. У Фонда Pisi Ahprodite, который помог оплатить лечение собаки при поддержке пожертвований, также есть ряд вопросов по качеству оказанного лечения, пишет Delfi Lemmikloom.
„Мы очень огорчены тем, что наш пес погиб из-за чьей-то невнимательности, халатности и упущения после того, как перенес сложную операцию и уже чувствовал себя хорошо. Если бы за собакой следили как положено, она бы уже выздоравливала дома“, — убежден владелец Бренды Вахур Тенсон. „Речь идет о жизни животного, а не о рутинной работе. Мы доверяли врачам, считая, что наш питомец будет находиться под наблюдением и уходом“.