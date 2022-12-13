К вечеру Бренды не стало: хозяин, потерявший собаку, обвиняет клинику в халатности и врачебных ошибках

„Мы очень огорчены тем, что наш пес погиб из-за чьей-то невнимательности, халатности и упущения после того, как перенес сложную операцию и уже чувствовал себя хорошо. Если бы за собакой следили как положено, она бы уже выздоравливала дома“, — убежден владелец Бренды Вахур Тенсон. „Речь идет о жизни животного, а не о рутинной работе. Мы доверяли врачам, считая, что наш питомец будет находиться под наблюдением и уходом“.