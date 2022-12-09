ВИДЕО | Пожар в торговом центре „Мега“ в Химках: полностью сгорел строительный OBI

Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб, торговый комплекс горит по всей площади и площадь пожара составляет 18 тыс. квадратных метров. Ему присвоена четвертая категория сложности, одна из самых высоких.

Около 8:30 по московскому времени экстренные службы заявили журналистам, что пожар был локализован на площади 7 тыс. квадратных метров.

Интенсивность пожара в гипермаркете заметно снизилась, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Представитель МЧС сообщил Интерфаксу, что загорелась кровля гипермаркета OBI. Сотрудники экстренных служб сказали ТАСС, что в OBI произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций. На остальную часть ТЦ „Мега Химки“ огонь не распространился.

Сообщается о гибели по меньшей мере одного человека - по данным прокуратуры, это работник торгового центра.

МЧС намерено привлечь к тушению пожара авиацию. На помощь прибыли пожарные из Москвы и других районов Подмосковья.

На видео, которые публикуются в телеграм-каналах, видно зарево и столбы дыма над торговым центром.

Кроме того, слышны и видны достаточно мощные взрывы. По данным экстренных служб, на которые ссылаются российские информагентства, в отделе стройматериалов взрывались аэрозоли и банки с краской.

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие считает, что к пожару привели небезопасные сварочные работы.

Поначалу рассматривались различные версии случившегося, не исключалась и возможность поджога.

Ущерб от пожара в OBI может составить 20-30 млрд рублей, сообщил Всероссийский союз страховщиков.