Агенты Кремля в Риге? Как криминальные российские олигархи ведут бизнес в Латвии

Рижский электромашиностроительный завод постигла судьба многих крупных производств на постсоветском пространстве. В 1990-е годы завод переживал упадок, был акционирован. Но ему удалось выжить, сегодня Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER) — довольно крупный завод, производящий электрооборудование для поездов, вагонов метро и городского общественного транспорта.

Согласно данным латвийского коммерческого реестра, 36% акций RER по состоянию на 2021 год контролировало российское юрлицо „Холдинг ТрансКомпонент“ (LLC „TransComponent Holding“). В данных реестра Латвии указан старый адрес московской компании на Большой Лубянке, но в прошлом году она переехала в Тверь.

Через цепочку юрлиц (ООО „Виолан“ и ООО „Элариум“) по 20% в „Холдинг ТрансКомпонент“ принадлежит Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Оставшиеся доли делят их партнеры, менее известные широкой публике.

Бокарев и Махмудов — давние друзья Кремля. Через свои компании УГМК, Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг и др. они стали одними из крупнейших государственных подрядчиков в России. Являются олигархи и поставщиками Министерства обороны. Одним из их бизнес-партнеров по оружейному концерну „Калашников“ был Алексей Криворучко, ныне замминистра обороны России. Из „Калашникова“ Бокарев и Махмудов вышли, но продолжили через свой „Коломенский завод“ поставлять дизели для российских военных кораблей.

Махмудов и Бокарев проходили фигурантами нескольких уголовных дел как предприниматели, через которых отмывались деньги криминала. В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака „Измайловской“ ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги „Тамбовско-Малышевской“ ОПГ.

Однако основную долю в 46% в латвийской компании RER держала московская Krona Grup. Как выяснил The Insider, и за ней стоят Бокарев и Махмудов.