Агенты Кремля в Риге? Как криминальные российские олигархи ведут бизнес в Латвии
Cвязанные с Кремлем олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев продолжают активно вести бизнес в Латвии. Компании в Риге они контролируют как лично, так и через подставных лиц. Угрозой национальной безопасности латвийские власти Бокарева и Махмудова не считают, несмотря на то, что те являются поставщиками российской армии. Более того, олигархи до сих пор получают финансирование в виде грантов от Евросоюза, которые распределяют власти Латвии, - пишет The Insider.
Рижский электромашиностроительный завод постигла судьба многих крупных производств на постсоветском пространстве. В 1990-е годы завод переживал упадок, был акционирован. Но ему удалось выжить, сегодня Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER) — довольно крупный завод, производящий электрооборудование для поездов, вагонов метро и городского общественного транспорта.
Согласно данным латвийского коммерческого реестра, 36% акций RER по состоянию на 2021 год контролировало российское юрлицо „Холдинг ТрансКомпонент“ (LLC „TransComponent Holding“). В данных реестра Латвии указан старый адрес московской компании на Большой Лубянке, но в прошлом году она переехала в Тверь.
Через цепочку юрлиц (ООО „Виолан“ и ООО „Элариум“) по 20% в „Холдинг ТрансКомпонент“ принадлежит Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Оставшиеся доли делят их партнеры, менее известные широкой публике.
Бокарев и Махмудов — давние друзья Кремля. Через свои компании УГМК, Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг и др. они стали одними из крупнейших государственных подрядчиков в России. Являются олигархи и поставщиками Министерства обороны. Одним из их бизнес-партнеров по оружейному концерну „Калашников“ был Алексей Криворучко, ныне замминистра обороны России. Из „Калашникова“ Бокарев и Махмудов вышли, но продолжили через свой „Коломенский завод“ поставлять дизели для российских военных кораблей.
Махмудов и Бокарев проходили фигурантами нескольких уголовных дел как предприниматели, через которых отмывались деньги криминала. В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака „Измайловской“ ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги „Тамбовско-Малышевской“ ОПГ.
Однако основную долю в 46% в латвийской компании RER держала московская Krona Grup. Как выяснил The Insider, и за ней стоят Бокарев и Махмудов.
Бенефициарами АО „Крона Груп“ через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс (или Сергиюс при ином написании) Гречукас. Однако затем 80% АО „Крона Груп“ приобрел „Холдинг ТрансКомпонент“. После чего консолидировал владение RER. Как выяснил The Insider, „купили“ компанию Бокарев и Махмудов сами у себя: годами они контролировали ее через своих номиналов.
62-летний Лозовой — наемный сотрудник структур Бокарева и Махмудова. По крайней мере в 2012–2015 гг. он работал в должности заместителя гендиректора в компании „Мосметрострой“, на тот момент принадлежащей олигархам. В конце 90-х годов, согласно архивным данным МВД, Лозовой проходил по уголовному делу о неправомерных действиях при банкротстве в Хакасии, скрылся от ареста и был объявлен в розыск.
Гречукас — бывший глава представительства „Трансмашхолдинга“ Бокарева и Махмудова в Литве. В разные годы холдинг криминальных олигархов, тесно связанных с Минобороны России, поставлял в Литву пассажирские вагоны локомотивной тяги, грузовые вагоны, рельсовые автобусы, локомотивные дизели, маневровые тепловозы и пассажирские тепловозы.
Об аффилированности АО „Крона Груп“ с Бокаревым и Махмудовым свидетельствует и номер телефона, совпадающий с номером компании „МПК“. ООО „МПК“, в активе которой — пригородные железнодорожные перевозчики, контролируется самими олигархами.
Российская „Крона Груп“ является эксклюзивным дистрибьютором латвийской RER. И, в свою очередь, выступает подрядчиком „Центральной пригородной пассажирской компании“ (ЦППК) Бокарева и Махмудова. А „Трансмашхолдинг“ олигархов указан в числе партнеров RER на официальном сайте компании.
Более того, гендиректор латвийской RER Станислав Водолазский одновременно выступает и гендиректором „Кроны Груп“, и сотрудником ЦППК Бокарева и Махмудова. Во всяком случае, по информации The Insider, он получал в 2020 году цифровой пропуск для передвижения по Москве во время карантинных ограничений именно от ЦППК. К слову, Водолазский — тоже фигурант старого уголовного дела. В 2015 году он подозревался в неправомерных действиях при банкротстве и невыплате зарплаты сотрудникам возглавляемого им Симбирского станкостроительного завода.
Деловые связи Бокарева и Махмудова охватили все страны Балтии. Помимо Литвы и Латвии, через ЦППК они долгое время являлись и партнерами одной из богатейших женщин Эстонии — Татьяны Ликсутовой, экс-супруги вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.
The Insider обратил внимание, что в 2021 году Татьяна Ликсутова была партнером Бокарева и Махмудова по Fredlake Holdings. В кипрском офшоре на Ликсутову была записана доля в 22% (список бенефициаров раскрыт в аудиторском заключении ООО „МПК“ — на тот момент российской „дочки“ Fredlake Holdings). Одновременно Бокарев и Махмудов выручили сотни миллиардов рублей на подрядах у метрополитена Москвы, т.е. под кураторством чиновника Ликсутова.
Латвийская RER имеет и дочернюю компанию — LATVO, занимающуюся оптовой торговлей техникой и оборудованием. Ее капитал — 5,5 млн евро. У головной RER даже больше: 8,1 млн евро, а годовой оборот в 2021 г. почти достиг 33 млн евро.
Контролируемая российскими олигархами латвийская компания работает по всей Европе. К примеру, в мае RER представила в Чехии новый электродвигатель для троллейбусов и электробусов. Плюс ко всему, RER получает финансирование от Евросоюза. Компания через Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство экономики осваивает деньги, выделяемые фондами поддержки предпринимательства ЕС. К примеру, сейчас Европейский фонд регионального развития спонсирует проект „Интеллектуальное терморегулирование интегрированного привода тяги электромобиля с бортовыми двигателями, преобразователями силовой электроники, источниками питания и тепловыми цепями“. За счет европейских налогоплательщиков российским олигархам выделено 527 тысяч евро.
Несмотря на призывы Фонда борьбы с коррупцией и лично Алексея Навального, Евросоюз до сих пор не ввел санкции в отношении Бокарева и Махмудова. Пока они значатся только в санкционных списках Великобритании.