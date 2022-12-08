Правда ли, что рождественскую ёлку в одном из городов Латвии украсили нацистской символикой?

28 ноября на сайте Огрского края, в состав которого входит Лиелварде, рассказали о том, как регион готовится к рождественским праздникам. В этом году в трёх населённых пунктах вместо настоящих ёлок решили установить дизайнерские инсталляции — на снимках из Лиелварде несложно заметить, что городской парк украшает не дерево, а сужающаяся кверху спираль из искусственных материалов. Как утверждается в пресс-релизе, таким образом дизайнеры решили обыграть традиционный элемент национального костюма, происходящий именно из этого региона Латвии, — лиелвардский пояс.

Начнём с того, что фотографии и видео, представленные в СМИ и соцсетях, соответствуют действительности. О том, что 27 ноября в Лиелварде зажгли необычную рождественскую ёлку, сообщили многие латвийские медиа, например Delfi , TVNet и TV3 , а в соцсетях снимками делились местные жители. Но насколько корректно эти фото и видео интерпретировали российские СМИ и Telegram-каналы?

30 ноября „Первый канал“ показал в одном из выпусков новостей небольшой сюжет, посвящённый рождественской ёлке, которую недавно установили в городе Лиелварде. „В Латвии создают новогоднее настроение с нацистским колоритом“, — начала свой рассказ ведущая. 29 и 30 ноября материалы со схожими заголовками выпустили и другие российские СМИ: „ Комсомольская правда » («В Латвии рождественскую ёлку украсили свастикой“), „ Известия » («Латвийский город к Новому году украсили „рождественскими свастика ми“»), „ Рен-ТВ » («Администрация украсила город под Ригой „рождественскими свастиками“») и RuBaltic («В Латвии городскую новогоднюю ёлку украсили свастиками“) — а также армянское и узбекистанское подразделения Sputnik («Яркие декорации и свастика — в Латвии установили „праздничную“ ёлку“ и „Свастика как национальный символ: в Латвии украсили рождественскую ёлку“ соответственно). Телеведущий Руслан Осташко пошёл ещё дальше: в своём Telegram-канале (341 000 подписчиков) он заявил , что использованная в украшении нацистская свастика — это „нотка солидарности Украине“, которая „должна подпитать любовь к украинским боевикам“.

По словам хранительницы Лиелвардского музея Зане Немме, история этих поясов восходит к XII веку. В коллекции местного музея их несколько десятков, самые старые экземпляры датируются первой половиной XIX столетия. Традиционный лиелвардский пояс окрашен в красный и белый цвета, иногда в него вплетали также зелёные, синие или пурпурные нити. Но главная особенность этого предмета одежды — богатый и разнообразный геометрический узор, включающий в себя в том числе различные виды крестов.

На сайте проекта Latvijas Kultūras kanons, созданного Латвийской национальной библиотекой, представлены выкройки лиелвардского пояса начала XX века — на некоторых из них видны фигуры, схожие со свастикой. Есть такой орнамент и на поясах, которые демонстрировали журналистам в Лиелвардском музее, и на показанных в документальном фильме, который в 1980 году снял директор Рижской киностудии Ансис Эпнерс.

По-латышски этот символ называется ugunskrusts, то есть „огненный крест“. В латвийской Национальной энциклопедии говорится, что первые археологические находки, украшенные огненным крестом, были обнаружены на территории современной Латвии ещё в III веке, а в текстиле символ стали использовать уже в XI–XII веках. В 1920-х годах, ещё до прихода к власти в Германии нацистов, латвийские фольклористы активно изучали этот символ и то, какое значение он имел для их предков. Тогда же огненный крест стали использовать на эмблемах армейских формирований независимой Латвии, государственных наградах и обложках книг — например, на изданном в 1922 году сборнике Latvju dainas писателя и фольклориста Кришьяниса Баронса.