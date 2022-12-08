Цены на билеты на матчи плей-офф ЧМ у перекупщиков упали до 100 долларов

На стадии 1/8 финала самые дешевые билеты продавали на матч Япония – Хорватия. Стоимость билетов 3-й категории у перекупщиков составляла 100 долларов при номинале в 95 долларов, а второй категории – 185 долларов (номинал – 205 долларов), сообщает РБ Бизнес.

На игру Бразилия – Южная Корея можно было попасть за 135 долларов. Билеты второй категории на этот матч стоили 225 долларов (номинал – 205 долларов).

Самые дорогие билеты на стадии 1/8 финала были на матч Испания – Марокко. Стоимость самых дешевых билетов составляла 300 долларов (номинал – 95 долларов).

Причиной падения спроса и снижения стоимости цены мог стать массовый отъезд туристов и болельщиков из Катара после группового этапа.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря . Четвертьфиналы состоятся 9-10 декабря, полуфиналы - 13-14 декабря, финал - 18 декабря.

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