ЧМ-2022: домой отправлены 16 судей. Бригады на матч увеличены до 11 человек (рекорд)
Судейский комитет ФИФА определил список арбитров, которые остаются в Катаре и могут получить назначения на решающие игры турнира. Домой отправлены 16 рефери, 30 ассистентов и 5 видеоассистентов.
Среди тех, с кем решено попрощаться, иранец Алиреза Фагани и немец Даниэль Зиберт. Именно они судили два матча с участием сборной Уругвая и допустили ошибки, повлиявшие на результаты игр с Португалией (0:2) и Ганой (2:0). В результате уругвайцы завершили выступление на ЧМ-2022 уже после группового этапа.
После матча с Ганой защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту и выяснить с ним отношения, нанес удар локтем в голову директора ФИФА и одного из организаторов турнира Колина Смита. Затем футболист мадридского „Атлетико“ выкрикнул несколько фраз, возможно, в адрес того же Смита и судей, в которых содержались нецензурные выражения и слово „воры“.
Кроме того, покидает ЧМ-2022 новозеландец Мэттью Конгер, из-за которого французы подали протест на результат матча с Тунисом (0:1) и отмененный гол Антуана Гризманна, пишет „Спорт-Экспресс„.
Помимо Фагани, Зиберта и Конгера перед четвертьфиналами турнир покидают Крис Бит (Австралия), Бакари Гассама (Гамбия), Славко Винчич (Словения), Иштван Ковач (Румыния), Ма Нин (Китай), Салима Мукансанга (Руанда), Магет Н'Диай (Сенегал), Эктор Мартинес (Гондурас), Андрес Матонте (Уругвай), Кевин Ортега (Перу), Дженни Сиказве (Замбия), Марио Эскобар (Гватемала) и Йосими Ямасита (Япония).
Остались в Катаре 20 арбитров, из них восемь представляют Европу и УЕФА. Это Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Клеман Тюрпен и женщина-рефери Стефани Фраппар из Франции.
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Судейский комитет ФИФА продолжает устанавливать рекорды: перед турниром в Катаре стало известно, что впервые в истории чемпионата мира каждый матч будут обслуживать по 10 арбитров. Так было на групповой стадии и во встречах 1/8 финала. А с четвертьфинала состав бригады расширен уже до 11 человек, пишет „Спорт-Экспресс„.
Ранее в ходе ЧМ-2022 на игру назначались арбитр, первый ассистент, второй ассистент, четвертый рефери, видеоарбитр (ВАР), ассистент видеоарбитра (АВАР), офсайдный видеоарбитр (ОВАР), помощник видеоарбитров (СВАР). К ним добавляли пятого рефери (резервного) и резервного АВАР (СБАВАР).
Офсайдный ВАР — это бывший АВАР2, именно он получает сигнал от полуавтоматической системы определения положения „вне игры“ и передает информацию видеоарбитру. СВАР — это еще один судья, располагающийся в комнате ВОР. В отличие от других судей он стоит за их спинами, а не сидит у монитора. Его обязанность — помогать коллегам.
Руководители судейского комитета ФИФА решили перестраховаться — на случай возникновения технических неисправностей. Поэтому происходило дублирование. Наряду с четырьмя комнатами ВОР в Международном центре вещания на каждом стадионе созданы резервные комнаты для работы ВАР. Если в комнате ВОР (ВАР-центре) возникли бы проблемы, например, пропала бы связь между видеоассистентами и судьями на стадионе, произошли бы перестановки в бригаде и были бы задействованы резервные. То есть четвертый судья отправился бы в комнату ВОР на стадионе и стал бы видеоарбитром. Его место у поля занял бы пятый рефери. К четвертому судье добавился бы резервный АВАР.
А с пятницы в состав бригады добавили еще одного резервного — как и резервный АВАР (СБАВАР), на стадионе будет находиться на всякий случай еще и резервный ВАР (СБВАР).
Вот как, к примеру, будет выглядеть бригада, назначенная на матч Хорватия — Бразилия:
Арбитр Майкл Оливер (Англия)
Первый ассистент Стюарт Берт (Англия)
Второй ассистент Гари Бесуик (Англия)
4-й арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)
5-й (резервный): Абдельхак Этшиали (Алжир)
ВАР: Пол ван Букел (Голландия)
АВАР: Массимилиано Иррати (Италия)
ОВАР: Кэтрин Несбитт (США)
СВАР: Хуан Сото (Венесуэла)
СБАВАР: Мокране Гурари (Алжир)
СБВАР: Редуан Джийед (Марокко)
С Оливером все время работал Саймон Питер Беннетт, но он получил повреждение и пока не может судить.
На ЧМ-2022 осталось провести восемь матчей. Турнир завершится 18 декабря.