Секс-бомба Кнолль: хочу, чтобы в этот раз Хорватия взяла золото, которое у нас отняли в России

„В первых матчах я была довольна игрой наших парней, по ходу турнира они только прибавили. Бразилия — самый трудный соперник из всех возможных. Надеюсь, что матч не сложится так, как он сложился в Сан-Паулу в 2014 году, когда мы им проиграли. Верю в наших парней и надеюсь, что мы идём к финалу. В последнем матче хочу видеть Хорватию и Францию, но хочу, чтобы в этот раз Хорватия взяла золото, которое у нас отняли в России“, — цитирует модель Jutarnji.

Ранее Ивана Кнолль, привлекшая к себе всеобщее внимание своими нарядами, которые она демонстрировала на чемпионате мира в Катаре, рассказала, как местные жители относятся к её образу. „Местные жители подтвердили мне, что я могу носить всё, что захочу. Но не знала, что моё видео в бикини, где я гуляю у моря, будет таким большим событием. Об этом говорит вся страна. Меня здесь все знают, и я увидела, что меня приняли. Я никогда не боялась ареста за то, что я такая, какая я есть, и не думаю, что могу причинить вред кому-то в бикини. И если это заслуживает ареста, тогда арестуйте меня“, — цитирует хорватку TMZ Sports.