Эксперт: в команду „Дождя“ мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос

Самую большую выгоду от закрытия независимого российского телеканала „Дождь“ получит Кремль, написал в среду, 7 декабря Янис Сартс в Twitter.

В публикации он выразил мнение, что ситуация, которая сложилась с „Дождем“, — это „успешно реализованная операция рефлексивного контроля“ со стороны России.

В интервью программе TV3 „900 секунд“ Сартс объяснил, что такое рефлексивный контроль. Это метод, разработанный КГБ во времена Советского Союза: как, понимая чьи-то поведенческие привычки, послать правильный сигнал, который вынудит получателя сигнала действовать предсказуемым образом, выгодным отправителю сигнала. Его можно использовать, например, чтобы настроить людей друг против друга.

По мнению Сартса, в команду телеканала „Дождь“ мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и Служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски.

Сартс пояснил, что теперь сторонники Кремля получили аргумент для распространения посыла о том, что СМИ на Западе тоже не могут быть свободными, потому что они подавляются.

В то же время Сартс отметил: лишь один факт того, что люди находятся в оппозиции к президенту России Владимиру Путину, еще не делает их прозападно настроенными.