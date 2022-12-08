Эксперт: в команду „Дождя“ мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос(1)
Глава рижского Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс в программе TV3 „900 секунд“ объяснил, что он имел ввиду, написав твит о том, что „выгодополучатель эпопеи с „Дождем“ — Кремль“, пишет латвийский Delfi.
Самую большую выгоду от закрытия независимого российского телеканала „Дождь“ получит Кремль, написал в среду, 7 декабря Янис Сартс в Twitter.
В публикации он выразил мнение, что ситуация, которая сложилась с „Дождем“, — это „успешно реализованная операция рефлексивного контроля“ со стороны России.
В интервью программе TV3 „900 секунд“ Сартс объяснил, что такое рефлексивный контроль. Это метод, разработанный КГБ во времена Советского Союза: как, понимая чьи-то поведенческие привычки, послать правильный сигнал, который вынудит получателя сигнала действовать предсказуемым образом, выгодным отправителю сигнала. Его можно использовать, например, чтобы настроить людей друг против друга.
По мнению Сартса, в команду телеканала „Дождь“ мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и Служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски.
Сартс пояснил, что теперь сторонники Кремля получили аргумент для распространения посыла о том, что СМИ на Западе тоже не могут быть свободными, потому что они подавляются.
В то же время Сартс отметил: лишь один факт того, что люди находятся в оппозиции к президенту России Владимиру Путину, еще не делает их прозападно настроенными.
Известно, что решение об аннулировании лицензиии „Дождя“ Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял, в том числе, на основании данных, изложенных в письме спецслужбой — Службой государственной безопасности (СГБ). В решении NEPLP говорится, что СГБ указала на риски, связанные с тем, что „Дождь“ показал сюжет, посвященный российским солдаатам и мобилизованным гражданам России, воюющим и погибшим в Украине. В письме, как утверждает NEPLP, СГБ подчеркивала, что недопустимо оказание какой-либо поддержки стране-агрессии России, поскольку Россия, целенаправленно осуществляющая военные нападения на Украину и насилие против гражданского населения Украиы, признна государством, поддерживающим терроризм. СГБ напомнила и о том, что поддержка таких действий в Латвии уголовно наказуема.
С учетом специфики работы спецслужб более подробной информации в письме не было.
В свою очередь, Латвийская ассоциация журналистов в своем заявлении указала, что „закрывать СМИ на основании неизвестной обществу информации — прямая угроза свободе слова“. Напомним, что ассоциация охарактеризовала решение NEPLP о закрытии „Дождя“ как слишком жесткое и несоразмерное допущенному нарушению.
Как уже сообщалось, во вторник Национальный совет по электронным средствам массовой информации принял решение аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы „Дождь“, которая до сих пор работала в Латвии. В четверг „Дождь“ прекратил вещание в латвийских кабельных сетях.
Указанное решение вызвало противоречивые реакции. Оно еще может быть обжаловано в суде.