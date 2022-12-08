Овечкину осталось 99 шайб до рекорда Гретцки по голам в истории НХЛ

Российский форвард „Вашингтона“ Александр Овечкин оформил дубль в ворота „Филадельфии“ в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.



37-летний россиянин забросил обе шайбы в концовке встречи в пустые ворота. Для него эти шайбы стали 794-ой и 795-ой в карьере НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером в истории НХЛ, осталось 99 шайб. Примечательно, что Гретцки всю карьеру выступал под номером 99. До Горди Хоу, который идет на втором месте по количеству шайб, россиянину осталось шестт голов.



Овечкин достиг отметки в 51 гол в карьере в пустые ворота. По этому показателю он идет вторым в списке. Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого их 56. Также Овечкин сумел повторить достижения Горди Хоу и Теэму Селянне среди хоккеистов в возрасте 37 лет и старше по минимальному количеству проведенных матчей в сезоне для того, чтобы отличиться как минимум 15 раз. Форварду для этого понадобилось 28 игр в нынешнем сезоне. Хоу (сезоны 1965/1966 и 1968/1969) и Селянне (сезон 2009/10) также затратили 28 встреч.



Всего в 1302 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1437 (795+642) очков.



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