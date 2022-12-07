Центр „Досье“: Владимир Путин мог заработать 1 миллиард долларов на перепродаже акций „Ямал СПГ“ и приобрести яхту на офшор друга детства(6)
Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой, по мнению расследователей, может быть президент России. Это же юрлицо оплачивало постройку яхты Graceful. Формальный собственник офшора — ныне покойный друг Путина Петр Колбин.
Друг детства
По данным издания, строительство завода по добыче и производству газа на Крайнем Севере согласовал лично Путин. С 2008 года почти 75 процентов акций проекта достались бизнесмену и другу Путина Геннадию Тимченко. Всего через год 51 процент его акций выкупил НОВАТЭК. У Тимченко осталось 23,9 процента акций, еще 25,1 процента принадлежали „Газпромбанку“. В конце 2009 года банк продал свою долю другу детства Путина Петру Колбину.
Сделку одобрил лично Путин, занимавший в то время пост премьер-министра и руководивший правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. В 2011 году НОВАТЭК приобрел акции Тимченко и Колбина, и дальше компания развивала проект вместе с иностранными инвесторами.
Однако „Досье“ утверждает, что в реальности Тимченко не заработал на перепродаже — все деньги достались офшорам Колбина. Перепродажа „Ямал СПГ“ принесла ему 1,12 миллиарда долларов, а всего со счетов кипрских юрлиц было выведено 1,4 миллиарда долларов.
Три из четырех офшоров, участвовавших в сделке по перепродаже акций, принадлежат панамской Mischositos Investment S.A. Эта фирма владеет сотнями офшорных компаний, следует из „панамского архива“. Во внутренних документах Mischositos Investment S.A.указано, что бенефициар офшора — Петр Колбин.
„Из материалов можно сделать вывод, что Колбин был бенефициаром целой группы юрлиц, которых ранее было принято связывать с Тимченко, эти документы предоставил источник, работавший в одной из компаний Колбина“, — пишет „Досье“.
„Колбин не имел никакого отношения к бизнесу“
Колбин умер в 2018 году, его имущество унаследовала супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину. Но Mischositos Investment S.A. может быть офшором самого Владимира Путина, утверждает „Досье“.
„Колбин не имел никакого отношения к бизнесу, его никогда не видели в офисе“, — рассказал собеседник авторов расследования, руководивший одной из компаний Колбина. По словам источника, он был номинальным держателем активов Владимира Путина, с которым российский лидер дружил еще с 1950-х годов.
„Досье“ отмечает, что несмотря на то, что Колбин входил в список Forbes, его семья всегда жила достаточно скромно. В 2000-е годы он приобрел несколько квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Самые дорогие — две квартиры в доме на Арбате общей площадью больше 600 квадратных метров — он передал в 2015 году Анне Зацепилиной, бабушке предполагаемой подруги Путина Алины Кабаевой.
Кроме того, офшор Mischositos Investment S.A. финансировал строительство суперяхты Graceful. Ее примерная стоимость — 100 миллионов долларов. Graceful, по мнению авторов расследования, также принадлежит Владимиру Путину.
В подтверждение этого приводится несколько косвенных доказательств. Так, маршрут судна неоднократно совпадал с графиком президента, особенно часто корабль появлялся у берегов Сочи, где располагаются резиденция президента „Бочаров Ручей“ и дворец на мысе Идокопас.
Сейчас официальный владелец яхты — компания „Аргумент“. Ее соучредители — глава управделами президента и бывший руководитель управления „В“ Службы безопасности президента (входит в ФСО) Александр Колпаков и начальник войсковой части 1473 ФСО Олег Кузнецов. Все они участвовали в строительстве дворца Путина в Краснодарском крае: их жены владели компанией, управлявшей всем комплексом на мысе Идокопас, а сами офицеры ФСО непосредственно занимались строительством дворца.
Совладелец „Аргумента“ — компания „Берег“. Она, в свою очередь, принадлежала офшору Navolution Ventures Ltd, участвовавшему в перепродаже акций „Ямал СПГ“.