Центр „Досье“: Владимир Путин мог заработать 1 миллиард долларов на перепродаже акций „Ямал СПГ“ и приобрести яхту на офшор друга детства

Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой, по мнению расследователей, может быть президент России. Это же юрлицо оплачивало постройку яхты Graceful. Формальный собственник офшора — ныне покойный друг Путина Петр Колбин.

Друг детства

По данным издания, строительство завода по добыче и производству газа на Крайнем Севере согласовал лично Путин. С 2008 года почти 75 процентов акций проекта достались бизнесмену и другу Путина Геннадию Тимченко. Всего через год 51 процент его акций выкупил НОВАТЭК. У Тимченко осталось 23,9 процента акций, еще 25,1 процента принадлежали „Газпромбанку“. В конце 2009 года банк продал свою долю другу детства Путина Петру Колбину.

Сделку одобрил лично Путин, занимавший в то время пост премьер-министра и руководивший правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. В 2011 году НОВАТЭК приобрел акции Тимченко и Колбина, и дальше компания развивала проект вместе с иностранными инвесторами.

Однако „Досье“ утверждает, что в реальности Тимченко не заработал на перепродаже — все деньги достались офшорам Колбина. Перепродажа „Ямал СПГ“ принесла ему 1,12 миллиарда долларов, а всего со счетов кипрских юрлиц было выведено 1,4 миллиарда долларов.

Три из четырех офшоров, участвовавших в сделке по перепродаже акций, принадлежат панамской Mischositos Investment S.A. Эта фирма владеет сотнями офшорных компаний, следует из „панамского архива“‎. Во внутренних документах Mischositos Investment S.A.указано, что бенефициар офшора — Петр Колбин.

„Из материалов можно сделать вывод, что Колбин был бенефициаром целой группы юрлиц, которых ранее было принято связывать с Тимченко, эти документы предоставил источник, работавший в одной из компаний Колбина“, — пишет „Досье“.

„Колбин не имел никакого отношения к бизнесу“