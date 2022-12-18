Пластырь от похмелья Blue Morning облегчает тяжелые симптомы похмелья
Пластырь от похмелья Nordaid Blue Morning предотвращает похмелье после тяжелого вечера. Пластырь уменьшает симптомы, возникающие при чрезмерном употреблении алкоголя. Ученые разработали состав из витамина В и лекарственных трав, при помощи которого можно проснуться утром с нормальным самочувствием.
Витамины группы В, содержащиеся в пластыре, защищают печень и стимулирую мозговую деятельность, замедляющуюся при воздействии алкоголя. Витамин С усиливает действие витамина В9. Экстракт зеленого чая стимулирует тело и дух. Осот защищает печень. Артишок стимулирует деятельность печени и придает ей дополнительный импульс, в котором она нуждается. Алколь вызывает в организме множество различных химических процессов, в результате которых образуются токсины. Артишок помогает вывести эти токсины. Во время похмелья уровень сахара в крови колеблется, и это вызывает хорошо известный замкнутый круг, когда тянет на соленое-сладкое-соленое-сладкое. Для того чтобы сбалансировать уровень сахара в крови, в состав пластыря добавлен хром.
Как пользоваться?
Пластырь с лечебными травами и витаминами нужно наклеить на тело перед началом праздника. Механизм действия пластыря такой же, как, например, у никотинового пластыря. Действующие вещества в течение 12–16 часов постепенно высвобождаются и поступают в организм. Действие пластыря начинается в течение 30 минут после того, как он приклеен на тело. Пластырь оставляют на коже на 12–24 часа (минимум на 12 часов и максимум на 24 часа).