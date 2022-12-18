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18.12.2022, 10:00

Пластырь от похмелья Blue Morning облегчает тяжелые симптомы похмелья

 
ФОТО: karlyukav/freepik.com

Пластырь от похмелья Nordaid Blue Morning предотвращает похмелье после тяжелого вечера. Пластырь уменьшает симптомы, возникающие при чрезмерном употреблении алкоголя. Ученые разработали состав из витамина В и лекарственных трав, при помощи которого можно проснуться утром с нормальным самочувствием.

Витамины группы В, содержащиеся в пластыре, защищают печень и стимулирую мозговую деятельность, замедляющуюся при воздействии алкоголя. Витамин С усиливает действие витамина В9. Экстракт зеленого чая стимулирует тело и дух. Осот защищает печень. Артишок стимулирует деятельность печени и придает ей дополнительный импульс, в котором она нуждается. Алколь вызывает в организме множество различных химических процессов, в результате которых образуются токсины. Артишок помогает вывести эти токсины. Во время похмелья уровень сахара в крови колеблется, и это вызывает хорошо известный замкнутый круг, когда тянет на соленое-сладкое-соленое-сладкое. Для того чтобы сбалансировать уровень сахара в крови, в состав пластыря добавлен хром.

Как пользоваться?

Пластырь с лечебными травами и витаминами нужно наклеить на тело перед началом праздника. Механизм действия пластыря такой же, как, например, у никотинового пластыря. Действующие вещества в течение 12–16 часов постепенно высвобождаются и поступают в организм. Действие пластыря начинается в течение 30 минут после того, как он приклеен на тело. Пластырь оставляют на коже на 12–24 часа (минимум на 12 часов и максимум на 24 часа).

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