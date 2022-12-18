Пластырь от похмелья Blue Morning облегчает тяжелые симптомы похмелья

Витамины группы В, содержащиеся в пластыре, защищают печень и стимулирую мозговую деятельность, замедляющуюся при воздействии алкоголя. Витамин С усиливает действие витамина В9. Экстракт зеленого чая стимулирует тело и дух. Осот защищает печень. Артишок стимулирует деятельность печени и придает ей дополнительный импульс, в котором она нуждается. Алколь вызывает в организме множество различных химических процессов, в результате которых образуются токсины. Артишок помогает вывести эти токсины. Во время похмелья уровень сахара в крови колеблется, и это вызывает хорошо известный замкнутый круг, когда тянет на соленое-сладкое-соленое-сладкое. Для того чтобы сбалансировать уровень сахара в крови, в состав пластыря добавлен хром.