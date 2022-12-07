Кивилинна вместо Даумана, Масина вместо Бастракова. У нарвитян осталось два дня, чтобы возразить по поводу переименования улиц
О том, что пора переименовывать нарвские улицы, носящие названия, мягко говоря, не соответствующие закону о географических названиях, говорится уже много лет. Но власти тянули это решение столько, сколько могли, поскольку шаг этот политически весьма невыгоден. Кто же захочет проголосовать за переименование и потерять значительную часть избирателей?
Но учитывая давление государства, дальше тянуть было некуда. Департамент Архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы недавно сообщил об обнародовании проектов решений Нарвского горсобрания по переименованию улиц Нарвы. Обоснованные предложения, возражения и мнения ожидаются со стороны горожан по адресу электронной почты nimekomisjon@narva.ee (заверенные дигитальной подписью) или на почтовый адрес Peetri plats 5, 20308 Narva linn до 9 декабря.
Департамент поясняет, что отправил уведомление по этому поводу всем собственникам, которых касаются изменения (в случае квартирной собственности на почтовый адрес квартирного товарищества). При отсутствии письма, департамент просит обратиться в управу по указанным выше контактам.