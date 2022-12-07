Новости Ида-Вирумаа
07.12.2022, 17:15

Кивилинна вместо Даумана, Масина вместо Бастракова. У нарвитян осталось два дня, чтобы возразить по поводу переименования улиц

 
Проект ждет отправки в горсобрание
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

О том, что пора переименовывать нарвские улицы, носящие названия, мягко говоря, не соответствующие закону о географических названиях, говорится уже много лет. Но власти тянули это решение столько, сколько могли, поскольку шаг этот политически весьма невыгоден. Кто же захочет проголосовать за переименование и потерять значительную часть избирателей?

Но учитывая давление государства, дальше тянуть было некуда. Департамент Архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы недавно сообщил об обнародовании проектов решений Нарвского горсобрания по переименованию улиц Нарвы. Обоснованные предложения, возражения и мнения ожидаются со стороны горожан по адресу электронной почты nimekomisjon@narva.ee (заверенные дигитальной подписью) или на почтовый адрес Peetri plats 5, 20308 Narva linn до 9 декабря.

Департамент поясняет, что отправил уведомление по этому поводу всем собственникам, которых касаются изменения (в случае квартирной собственности на почтовый адрес квартирного товарищества). При отсутствии письма, департамент просит обратиться в управу по указанным выше контактам.

Президент Керасти Кальюлайд в эфире Нарвской студии "Народу важно"

Как поменяются названия улиц Нарвы?

Согласно проекту решения, улица Albert-August Tiimanni поменяется на улицу Soldina, улица Ancis Daumani на улицу Kivilinna, Soldino tee на Suur-Soldina tee.
С проектом решения и пояснительной запиской можно ознакомиться на сайте города.

Улица Aleksei Juhhanovi поменяется на улицу Väike-Rakvere, улица Arsenti Bastrakovi на улицу Masina, улица Igor Grafovi на улицу Madise, улица Mihhail Gorbatši на улицу Seedri, улица 26. Juuli на улицу Juuli, улица Partisani на улицу Reeküla, улица Proletariaadi на улицу Staadioni, улица 1. Mai на улицу Jaama)
С проектом решения и пояснительной запиской можно ознакомиться на сайте города.


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