Кивилинна вместо Даумана, Масина вместо Бастракова. У нарвитян осталось два дня, чтобы возразить по поводу переименования улиц

О том, что пора переименовывать нарвские улицы, носящие названия, мягко говоря, не соответствующие закону о географических названиях, говорится уже много лет. Но власти тянули это решение столько, сколько могли, поскольку шаг этот политически весьма невыгоден. Кто же захочет проголосовать за переименование и потерять значительную часть избирателей?