Экс-директор Bolt: не изобретайте ненужный рынку продукт и не тратьте время на его „впаривание“

Алексей Колесников - один из ключевых менторов стартап-инкубатора Технополя, его русскоязычной программы.

Темой стала „Валидация идеи стартапа: с чего начать?“, и, если судить по количеству слушателей, которым пришлось искать дополнительные стулья в нарвском Objekt и по их вопросам - тема довольно горячая и актуальная.

„Продажи у нас часто ассоциируются с термином „впарить“. Скажу сразу - я не верю во „впарить“. В моем понимании продажа - быстро понять, что человеку нужно и доходчиво объяснить, почему именно ваше решение человеку подходит. Если человек хочет купить, информация поможет, если изначально нет - то у вас ничего и не выйдет, и уговаривать глупо“, - считает Алексей Колесников.

Самая частая причина „смерти“ стартапа, говорит Алексей - изобретение ненужного продукта. Поэтому как только у вас появилась идея - бегом ее валидировать. „Есть минимально жизнеспособный продукт - пробуем продавать. Только так вы поймете потребности рынка“, - уверен Алексей.

„Ошибочное представление о том, кто ваш покупатель, тоже может сыграть вам не на руку“, - отмечает Алексей Колесников и приводит в пример Youtube, который изначально был… по сути, сайтом знакомств. Об этом уже мало кто помнит, но в действительности он предназначался для того, чтобы пользователь мог не только знакомиться, но и загружать в анкету собственные видеоролики. Но это не выстрелило так, как рассчитывали авторы идеи, и решено было переделать Youtube в сервис, куда можно было выкладывать ролики без цели найти свою половинку. Именно благодаря тому, что стартаперы вовремя заметили, что их потенциальные покупатели больше чем пользователи сайта знакомств, платформа со временем разрослась до небывалых размеров.

Подготовка: с чего начать?

Итак, с чего начать валидацию идеи. Алексей Колесников предлагает сначала выяснить, насколько продукт вообще может быть востребованным. Это „юзер-интервью“ и получение обратной связи.