Эстонский экспресс
13.12.2022, 13:20

Историческое решение эстонского суда: используя слово „негр“, вы подразумеваете низшую расу

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Юридический отдел редакции Eesti Ekspress
Юлия Сандул
перевод
НЕТ РАСИЗМУ! Иллюстративное фото.
НЕТ РАСИЗМУ! Иллюстративное фото.
ФОТО: Riccardo Mayer | Shutterstock

30 ноября Таллиннский окружной суд постановил, что использование слова „негр“ означает отнесение людей к определенной расе „и в то же время - к низшей, обесцениваемой расе“.

По данным Eesti Ekspress, это первый случай в Эстонии, когда слово „негр“ получило такую судебную оценку.

Гражданская коллегия окружного суда обсуждала значение слова „негр“ (и „негритянка“) в рамках судебного дела против ведущего радиостанции Sky Plus Алари Кивисаара.

В утренней программе, вышедшей в эфир в 2019 году, Кивисаар спросил своего соведущего Кристьяна Хирмо: „Предположим, твоя жена — негритянка, ты ждешь ее в роддоме и перед рождением ребенка ты можешь нажать одну кнопку. Какую кнопку ты бы нажал — черную или белую?“

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