По данным Eesti Ekspress , это первый случай в Эстонии, когда слово „негр“ получило такую судебную оценку.

В утренней программе, вышедшей в эфир в 2019 году, Кивисаар спросил своего соведущего Кристьяна Хирмо: „Предположим, твоя жена — негритянка, ты ждешь ее в роддоме и перед рождением ребенка ты можешь нажать одну кнопку. Какую кнопку ты бы нажал — черную или белую?“