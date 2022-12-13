13.12.2022, 13:20
Историческое решение эстонского суда: используя слово „негр“, вы подразумеваете низшую расу(38)
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30 ноября Таллиннский окружной суд постановил, что использование слова „негр“ означает отнесение людей к определенной расе „и в то же время - к низшей, обесцениваемой расе“.
По данным Eesti Ekspress, это первый случай в Эстонии, когда слово „негр“ получило такую судебную оценку.
Гражданская коллегия окружного суда обсуждала значение слова „негр“ (и „негритянка“) в рамках судебного дела против ведущего радиостанции Sky Plus Алари Кивисаара.