07.12.2022, 21:13
МНЕНИЕ | Олег Самородний: решение по „Дождю“ было правильным. Надо уважать законы страны, в которой живешь(17)
ФОТО: | Õhtuleht
Решение властей Латвии перекрыть кислород вещавшему из Риги телеканалу „Дождь“ является единственно верным. Работающие там люди не способны понять, что их государство ведет преступную войну, считает журналист Олег Самородний.
Некоторое время назад я писал о том, что деятельность т.н. либерально-демократических российских медиа за границей ничем хорошим не закончится. В качестве одного из примеров я приводил телеканал „Дождь“, который очень быстро после начала своего вещания в Латвии оскандалился. Тогда руководящая работница „Дождя“ Екатерина Котрикадзе подвергла сомнению целесообразность сноса в странах Балтии „красных монументов“.