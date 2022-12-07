Стихийные бедствия, непредвиденные обстоятельства – готовы ли вы к ним?

Шторма в Эстонии вызывают и значительные наводнения. Например, в январе 2005 года, когда буря размером с ураган, под названием „Гудрун“ подняла уровень воды в Пярну на высоту 295 сантиметров, было эвакуировано 300 человек, нанесен ущерб 775 домам, 11 человек доставлены в больницу с переохлаждением, а 93-летняя женщина утонула в своем саду. А в июне 2018 года Таллинн залил грозовой дождь, который вызвал наводнение по колено, затопил центр Кристийне и остановил движение во многих местах.

В 2004 году на дома, сады и леса Ляэне-Вирумаа тоже неожиданно обрушился сильный ураган (по шкале Фудзита F2, или „значительные разрушения“), а спустя две недели такой же торнадо прошел недалеко от Вильянди.

В июле 2000 года на Раквере обрушился торнадо, полный обломков, он повредил 110 домов, причинил ущерб в размере 5 миллионов крон (около 300 000 евро), и кроме того, погиб один человек.

Давайте вспомним недавнее прошлое и посмотрим, какими были самые крупные стихийные бедствия в Эстонии. В первую очередь следует упомянуть, конечно, так называемый шторм века – в августе 1967 года циклон размером с ураган превратил теплое воскресенье в настоящую бурю по всей Эстонии, в пиковые моменты вызывая порывы ветра до 35 м/с на северо-западном и северном побережье и до 24 м/с на островах. Они поднимали морскую воду, валили целые участки леса (только в Хаапсалу был повален миллион кубометров леса, и это обеспечило работу лесопилкам на следующие три года), разбивали окна и унесли 800 000 квадратных метров крыш.

С точки зрения климата Эстония является одним из самых безопасных в мире мест для жизни – хотя большую часть года у нас темно и не лучшая погода для лыж, тем не менее наша страна расположена вдали от вулканов и непредсказуемых течений, а землетрясения, разрушительные шторма и другие неприятные погодные сюрпризы в мягком умеренном поясе в основном довольно редкие явления. Однако и здесь время от времени случаются неожиданные ситуации, которые при недостаточной предусмотрительности могут стать причиной довольно большого ущерба для людей и кошелька. Особенно учитывая то, что средняя температура на земном шаре растет и нарушает нормальное функционирование процессов, влияющих на погоду, следует задуматься, достаточно ли хорошо застраховано ваше имущество.

Конечно, нельзя не упомянуть также снежную бурю „Моника“, в 2010 году она образовала 60-сантимтеровый слой снега, стала причиной 80 дорожно-транспортных происшествий, а на шоссе Таллинн-Нарва в Падаору в снежном плену оказались 200 автомобилей и почти 600 человек. Кроме того, случившаяся весной 2016 года в Валгамаа засуха уничтожила 70 % урожая. А самое сильное в Эстонии землетрясение в октябре 1976 года по мировым мерка было относительно слабым – с магнитудой всего 4,75 по шкале Рихтера, но все же повредило единственный дом на Осмуссааре.

Как подготовиться к непредсказуемому?

Мелкие и более крупные бедствия, обусловленные непредвиденными погодными условиями, случаются в Эстонии всего два-три раза в год, более серьезные кризисы мы видим довольно редко. Меры, которые необходимо принять для подготовки к таким ситуациям, сами по себе очень просты и логичны. Прежде всего, непременно стоит время от времени следить за прогнозом погоды на случай, если появится предупреждение о приближающемся шторме. Как подчеркивается в свете энергетического кризиса, важно убедиться, что вы сможете самостоятельно продержаться в течение недели, сделав достаточные запасы питьевой воды, лекарств и еды, наличных на случай непредвиденных обстоятельств, а также подготовив фонарики и радио на батарейках..

Важно убедиться, что вы сможете самостоятельно продержаться в течение недели.

Договоритесь со своими близкими, как вы сможете помочь друг другу и оставаться на связи, если окажетесь лицом к лицу со стихийным бедствием. На случай, если разрядится аккумулятор вашего телефона, рекомендуется составить список важных телефонных номеров, которые могут вам понадобиться. Кроме того, убедитесь, что ваши близкие тоже знают, как действовать и получить помощь в случае опасности. Чтобы подготовиться к различному ущербу, вызванному природой, вы можете получить достаточно информации в мобильном приложении „Будь готов!“ (Ole valmis!), созданном Naiskodukaitse (женской организацией Кайтселийта).

Самый простой способ уберечь личное имущество от ущерба, причиненного стихийными бедствиями, – застраховать его. Большинство компаний по страхованию ущерба предлагают возможность защиты имущества от погодных рисков – шторма, наводнения или града. При заключении договора в нем должны быть указаны факторы, повышающие риск: например, наличие больших деревьев поблизости. Например, страхование жилья компенсирует ущерб, если срывает крышу дома или дерево, расположенное на участке, падает на имущество владельца или соседа, а также при необходимости защищает находящиеся дома ценные предметы и небольшие транспортные средства. Среди прочего фермерам, например, предлагается страхование урожая для защиты от избыточной влаги, засухи, бури или холода. Но, разумеется, вы также должны сами тщательно следить, чтобы на случай возможного стихийного бедствия имущество было в безопасном месте, и следовать рекомендациям, которые даются при приближающемся шторме.