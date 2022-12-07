Даша Навальная: почему Путин боится моего отца?

Несмотря на все пережитые опасности, в январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию и был незаконно арестован в аэропорту. С тех пор он отбывает свой срок в тюрьме под неусыпным контролем путинских тюремщиков. Вскоре после его ареста „Фонд борьбы с коррупцией“ был признан в России экстремистской организацией. Членов его команды предали суду и вынудили уехать из страны.

Я горжусь тем, что я дочь своего отца и горжусь, что, несмотря на нечеловеческие условия, он выступает против путинской войны в Украине и призывает российский народ сделать все возможное для борьбы с ней.

Настоящая причина постоянных наказаний - осуждение Навальным войны в Украине и его противостояние режиму Путина. Путин должен быть повержен. Он представляет угрозу не только для России и Украины, но и для всего мира. Сама суть авторитарной власти предполагает постоянное повышение ставок, рост агрессии и поиск новых врагов. Чтобы не проиграть в этой борьбе, мы должны объединиться. Сейчас я обращаюсь к мировым лидерам и прошу их поддержать мой призыв к российскому правительству освободить моего отца.

Давайте же вместе будем стремиться к лучшему, процветающему будущему, в котором мы сможем сами выбирать своих лидеров. Свободу Алексею Навальному!