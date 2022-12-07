Бегут все! В Нарве снова пройдет масштабный ночной забег

Стартует забег из торгового центра Astri, что, по словам организатора Марко Торма, очень удобно именно зимой. „Людям не нужно будет мерзнуть, ожидая старта, и после забега можно будет согреться“, - сказал Марко Торм.

„Наша цель состоит в том, чтобы люди получили удовольствие, импульс, чтобы они вспоминали забег не как что-то трудное, что пришлось преодолевать, но как удовольствие и праздник“, - отметил Марко Торм, который добавил, что ночной забег именно в Нарве интересен тем, что сюда с удовольствием едут бегуны со всей Эстонии. „Будем честны, люди, живущие вне Ида-Вирумаа редко добираются до Нарвы, а тут такая возможность. Вся наша команда приедет сюда и останется минимум на одну ночь“.