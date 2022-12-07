Михаил Кылварт станет первым номером в списке центристов по округу Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита

На выборах в Рийгикогу первым номером в списке Центристской партии Эстонии в избирательном округе, объединяющем Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита, станет мэр Таллинна Михаил Кылварт. Нынешнее правительство Эстонии, по мнению Кылварта, недостаточно серьезно относится к благополучию жителей страны и не заботится о том, как местные самоуправления будут справляться с различными кризисами.

„За последние полгода в Таллинне произошел взрывной рост количества людей, нуждающихся в помощи - районные соцотделы перегружены и зачастую предпринимают нечеловеческие усилия, чтобы решить проблемы горожан. У государства имеются рычаги для смягчения инфляции, однако предложения Центристской партии о внеочередном подъеме пенсий с 1-го января на 50 евро, а также по снижению налога с оборота на продукты питания и акциз на топливо не нашли поддержки. В результате от гигантского скачка цен страдают, прежде всего, простые люди“, - заявил Кылварт.

Кроме того, по словам Кылварта, в этом году резко ухудшилось и благосостояние местных самоуправлений. „Кризисы последнего времени четко показали, что именно местные самоуправления вынуждены оперативно принимать меры даже в том случае, если разрешение проблемы находится в компетенции государства, - подчеркнул Михаил Кылварт. - Правительство Эстонии не сумело адекватно отреагировать ни на кризис, вызванный потоком военных беженцев из Украины, ни на последовавший за ним энергетический кризис. Города и волости были вынуждены взять на себя основной удар.“