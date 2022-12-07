Михаил Кылварт станет первым номером в списке центристов по округу Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита
На выборах в Рийгикогу первым номером в списке Центристской партии Эстонии в избирательном округе, объединяющем Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита, станет мэр Таллинна Михаил Кылварт. Нынешнее правительство Эстонии, по мнению Кылварта, недостаточно серьезно относится к благополучию жителей страны и не заботится о том, как местные самоуправления будут справляться с различными кризисами.
На выборах в Рийгикогу первым номером в списке Центристской партии Эстонии в избирательном округе, объединяющем Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита, станет мэр Таллинна Михаил Кылварт. Нынешнее правительство Эстонии, по мнению Кылварта, недостаточно серьезно относится к благополучию жителей страны и не заботится о том, как местные самоуправления будут справляться с различными кризисами.
„За последние полгода в Таллинне произошел взрывной рост количества людей, нуждающихся в помощи - районные соцотделы перегружены и зачастую предпринимают нечеловеческие усилия, чтобы решить проблемы горожан. У государства имеются рычаги для смягчения инфляции, однако предложения Центристской партии о внеочередном подъеме пенсий с 1-го января на 50 евро, а также по снижению налога с оборота на продукты питания и акциз на топливо не нашли поддержки. В результате от гигантского скачка цен страдают, прежде всего, простые люди“, - заявил Кылварт.
Кроме того, по словам Кылварта, в этом году резко ухудшилось и благосостояние местных самоуправлений. „Кризисы последнего времени четко показали, что именно местные самоуправления вынуждены оперативно принимать меры даже в том случае, если разрешение проблемы находится в компетенции государства, - подчеркнул Михаил Кылварт. - Правительство Эстонии не сумело адекватно отреагировать ни на кризис, вызванный потоком военных беженцев из Украины, ни на последовавший за ним энергетический кризис. Города и волости были вынуждены взять на себя основной удар.“
Предпринятые нынешним правительством шаги в сфере образования, по мнению Кылварта, также являются пустыми лозунгами, которые вместо решения существующих проблем только добавляют новые. „В пылу подъема зарплат школьных учителей напрочь упустили, что это автоматически ведет к росту зарплат учителей в детских садах, что становится для малых самоуправлений большой дополнительной нагрузкой, - приводит пример вице-председатель Центристской партии. - В случае с переходом на эстоноязычное образование, прежде всего, установили совершенно нереалистичные короткие сроки, а из-за отсутствия необходимой продуманной поддержки многие учители, которые сегодня не соответствуют квалификационным языковым требованиям, живут под страхом непомерных штрафов. В Эстонии не хватает тысяч учителей, а по мнению Госконтроля в случае продолжения этой тенденции к 2035 году уже половина педагогов будут находиться в пенсионном возрасте. Политика сферы образования нуждается в ином подходе, больше учитывающем интересы учителей!“.
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, под руководством Михаила Кылварта Таллинн стал инновативным городом, открытым к новым вызовам времени. „Таллиннский бесплатный общественный транспорт указывает направление всему миру. В будущем году реализуется долгосрочная цель - Таллинн станет Зеленой столицей Европы, а в 2025 году город будет с честью носить титул Спортивной столицы Европы. Всё это - плоды последовательной работы на протяжении долгого времени, - сказал Юри Ратас. - Выражаю признательность Михаилу Кылварту за его смелое решение продолжить планирование Таллиннской больницы даже после того, как правившая единолично партия Реформ этим летом лишила проект финансирования. Речь идет о самом современном медицинском городке в странах Балтии, и если Центристская партия войдет в следующее правительство, то мы будем выступать за выделение больнице государственного финансирования“.