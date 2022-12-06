Война до победы. Почему украинское общество не готово к переговорам с Россией

Социологам и политологам еще предстоит объяснить такую динамику эмоционального состояния украинского социума, но кое-что уже понятно. Она может объясняться убежденностью украинского населения в неизбежности победы над агрессором и верой в то, что в течении десяти лет Украина станет процветающей страной-членом Европейского союза. В этом уверены 88 процентов респондентов, в том числе полностью — 63 процента, и лишь 5 процентов опрошенных настроены пессимистически.

На первый взгляд, это выглядит странным и даже неправдоподобным. Страна вовлечена в тяжелейшую войну, из нее бежало 7−8 миллионов человек, солдаты и офицеры гибнут на поле боя, а гражданское население — от ракетных обстрелов. И тем не менее, показатель социального оптимизма, уверенность в том, что ситуация развивается в правильном направлении, весьма высоки.

Агрессия России резко изменила вектор общественных настроений. По данным известного украинского социологического исследовательского центра „Группа „Рейтинг“», с марта этого года доля тех, кто считает, что „дела идут в правильном направлении“ устойчиво превышает 70 процентов, временами достигая 80−85 процентов.

Социологи любят задавать вопрос: считает ли респондент, что дела в стране идут в правильном или неправильном направлении? Ответы на него позволяют в самом общем плане оценить удовлетворенность населения как собственным положением, так и деятельностью власти. На протяжении последних десяти лет в Украине доля недовольных развитием событий устойчиво превышала 70 процентов, а считающих, что ситуация меняется в правильном направлении — колебалась около 20 процентов. Исключением был период с января 2019 по май-июнь 2020 года, когда преобладали позитивные ожидания. Однако уже с лета 2020 года в массовом сознании вновь стали доминировать негативные настроения.

Широко цитируется, в частности, высказывание начальника Объединенного комитета начальников штабов США генерала Майкла Милли о том, что „вероятность военной победы Украины, определяемой как вытеснение россиян со всей территории Украины“, в военном отношении невелика. В России, в свою очередь, ставку сделали на уничтожение систем жизнеобеспечения с тем, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению, принудить общество и власть к капитуляции. Но и те, и другие имеют искаженные или просто ошибочные представления о состоянии общественного сознания в Украине.

Но истоки оптимизма все же, скорее всего, в другом. Война стала мощным фактором объединения общества и власти, формирования нации и национального сознания, доминирования в нем патриотического умонастроения и сравнительно быстрого преодоления кризиса идентичности. Действительно, с самого момента обретения независимости Украина была примером общества разделенного и в культурном, и в политическом отношениях на „прорусский“ юго-восток и „проукраинский“ запад и центр страны. Сегодня социологи фиксируют сокращение различий между ними, что выражается, помимо всего прочего, в растущем использовании украинского языка. Так, его называют своим родным языком 76 процентов респондентов, а 86 процентов убеждены, что он должен быть государственным языком. В целом, до войны около половины украинцев постоянно говорили на украинском языке, а к концу лета их доля выросла до 64 процентов.

Но, пожалуй, самый главный источник оптимизма — повышение национальной самооценки и самоуважения. „До 24 февраля социум преимущественно не поддерживал власть, теперь все изменилось“, — подчеркивал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Украинцы были среди тех, кто меньше всего уважал собственные государственные институции, объяснял он: „Рядом с нами были разве что болгары. Мы были нацией, которая свое государство считала бестолковым“. Сейчас все наоборот: заоблачный уровень поддержки армии, мощно поддерживают президента. „Практически все политические институты имеют превалирование поддержки над неподдержкой“, — констатировал Головаха. Но дело не только в этом. В ноябре 2021 года в Украине „главной эмоцией“ была печаль, а сейчас надежда: „Несмотря на все огромные жертвы, Украина входит в мир, где раньше к ней относились свысока, а теперь рассматривают как образцового борца за демократию и будущее всей Европы!“

Уступок не должно быть