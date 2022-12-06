Война до победы. Почему украинское общество не готово к переговорам с Россией(4)
В последние несколько недель в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о том, что некоторые западные политики и военные настойчиво подталкивают Украину к прекращению огня и переговорам с Россией, предполагая при этом те или иные территориальные уступки украинской стороны.
Широко цитируется, в частности, высказывание начальника Объединенного комитета начальников штабов США генерала Майкла Милли о том, что „вероятность военной победы Украины, определяемой как вытеснение россиян со всей территории Украины“, в военном отношении невелика. В России, в свою очередь, ставку сделали на уничтожение систем жизнеобеспечения с тем, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению, принудить общество и власть к капитуляции. Но и те, и другие имеют искаженные или просто ошибочные представления о состоянии общественного сознания в Украине.
Дела идут в правильном направлении …
Социологи любят задавать вопрос: считает ли респондент, что дела в стране идут в правильном или неправильном направлении? Ответы на него позволяют в самом общем плане оценить удовлетворенность населения как собственным положением, так и деятельностью власти. На протяжении последних десяти лет в Украине доля недовольных развитием событий устойчиво превышала 70 процентов, а считающих, что ситуация меняется в правильном направлении — колебалась около 20 процентов. Исключением был период с января 2019 по май-июнь 2020 года, когда преобладали позитивные ожидания. Однако уже с лета 2020 года в массовом сознании вновь стали доминировать негативные настроения.
Агрессия России резко изменила вектор общественных настроений. По данным известного украинского социологического исследовательского центра „Группа „Рейтинг“», с марта этого года доля тех, кто считает, что „дела идут в правильном направлении“ устойчиво превышает 70 процентов, временами достигая 80−85 процентов.
На первый взгляд, это выглядит странным и даже неправдоподобным. Страна вовлечена в тяжелейшую войну, из нее бежало 7−8 миллионов человек, солдаты и офицеры гибнут на поле боя, а гражданское население — от ракетных обстрелов. И тем не менее, показатель социального оптимизма, уверенность в том, что ситуация развивается в правильном направлении, весьма высоки.
Украина обрела самоуважение
Социологам и политологам еще предстоит объяснить такую динамику эмоционального состояния украинского социума, но кое-что уже понятно. Она может объясняться убежденностью украинского населения в неизбежности победы над агрессором и верой в то, что в течении десяти лет Украина станет процветающей страной-членом Европейского союза. В этом уверены 88 процентов респондентов, в том числе полностью — 63 процента, и лишь 5 процентов опрошенных настроены пессимистически.
Но истоки оптимизма все же, скорее всего, в другом. Война стала мощным фактором объединения общества и власти, формирования нации и национального сознания, доминирования в нем патриотического умонастроения и сравнительно быстрого преодоления кризиса идентичности. Действительно, с самого момента обретения независимости Украина была примером общества разделенного и в культурном, и в политическом отношениях на „прорусский“ юго-восток и „проукраинский“ запад и центр страны. Сегодня социологи фиксируют сокращение различий между ними, что выражается, помимо всего прочего, в растущем использовании украинского языка. Так, его называют своим родным языком 76 процентов респондентов, а 86 процентов убеждены, что он должен быть государственным языком. В целом, до войны около половины украинцев постоянно говорили на украинском языке, а к концу лета их доля выросла до 64 процентов.
Но, пожалуй, самый главный источник оптимизма — повышение национальной самооценки и самоуважения. „До 24 февраля социум преимущественно не поддерживал власть, теперь все изменилось“, — подчеркивал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Украинцы были среди тех, кто меньше всего уважал собственные государственные институции, объяснял он: „Рядом с нами были разве что болгары. Мы были нацией, которая свое государство считала бестолковым“. Сейчас все наоборот: заоблачный уровень поддержки армии, мощно поддерживают президента. „Практически все политические институты имеют превалирование поддержки над неподдержкой“, — констатировал Головаха. Но дело не только в этом. В ноябре 2021 года в Украине „главной эмоцией“ была печаль, а сейчас надежда: „Несмотря на все огромные жертвы, Украина входит в мир, где раньше к ней относились свысока, а теперь рассматривают как образцового борца за демократию и будущее всей Европы!“
Уступок не должно быть
Этот мощный эмоциональный фон предопределяет отношение украинского общества к стоящему перед ним ключевому политическому вопросу: может ли Украина пойти на уступки России во имя прекращения войны, „обменять территории на мир“? Ответ, который дает на этот вопрос украинское общество, негативный. Даже обстрелы украинских городов не склоняют украинцев к уступкам, по крайней мере — пока. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в конце октября, уже после того, как Москва начала массированные ракетные удары по системам жизнеобеспечения: 86 процентов опрошенных считают, что нужно продолжать вооруженный отпор российской агрессии, даже если обстрелы украинских городов будут продолжены.
Такие настроения и взгляды являются одним из ключевых факторов формирования политической стратегии Киева: они не оставляет места для компромиссов по территориальным вопросам. Одновременно, возникает совершенно законный вопрос: если ракетные удары по городам будут продолжаться, то не приведут ли они к появлению и распространению пораженческих настроений?
Социологические исследования не могут дать на него определенный ответ, поскольку они фиксируют текущее состояние массового сознания и его прошлую динамику. Однако исторический опыт показывает, что стратегия „тотальной войны“ не эффективна. Так, во время Второй мировой войны потери гражданского населения Великобритании от немецких бомбардировок составили более 67 тысяч человек, но это не заставило британцев пойти на мир с нацистской Германией. Точно также воля к сопротивлению Германии не была сломлена стратегическими бомбардировками союзной авиацией, проводившимися на порядок большими масштабами, чем немецкие бомбежки Великобритании.
В целом же социология подтверждает вывод, сделанный в самом начале российской агрессии, — она формирует полноценную гражданскую украинскую нацию, стремящуюся как можно глубже отмежеваться от бывшего братского народа.
Автор: Юрий Федоров - профессор, доктор наук, бывший ведущий научный сотрудник Chatham house, бывший заведующий отделом военно-политических исследований Института США и Канады РАН.