06.12.2022, 20:44
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Жители Херсона после освобождения: Они безжалостные. Страшно было. Да и сейчас страшно
ФОТО: Скриншот
Херсон и правобережную часть области Вооруженные силы Украины освободили 11 ноября. После этого российская армия регулярно обстреливает город с левого берега Днепра. Наш специальный корреспондент побывал в Херсоне и побеседовал с его жителями.
Свой репортаж наш спецкор начал на берегу Днепра, противоположный (левый берег) находится под контролем российских войск.
Как пережили жители Херсона 9-месячную оккупацию, с какими чувствами встретили освободителей? Как живут сейчас? Смотрите и слушайте видео!