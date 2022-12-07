„На поле и за его пределами этот турнир стал для нас катастрофой“. Немец из Тарту поделился ощущениями от игры Германии

Чемпионат мира по футболу снова закончился для сборной Германии досрочным вылетом, как и в 2018 году. Результат, который в немецких СМИ окрестили „концом великой футбольной нации“. Теперь меня просят прокомментировать, как я воспринял причудливое путешествие Германии на футбольное поле и с него. Заранее должен признать, что, хотя я и поклялся полностью бойкотировать турнир, как и обещали себе многие немцы, я все же проверял счет, смотрел моменты матчей в прямом эфире и знаю итоги выступления нашей команды. Так что лично я тоже не справился со своей миссией.

Что же произошло? На мой взгляд, было два фактора, которые привели к раннему полету на самолете домой: один называется спортивной результативностью, другой - политизацией спорта. Итак, во-первых, наша команда выступила намного хуже, чем ожидалось, несмотря на нового главного тренера и обновленный, более молодой состав. „Ханси“ Флик, главный тренер Германии с 2021 года, получил задание управлять сменой поколений и придавать немецкому мужскому футболу новое лицо и игровую идентичность. Но на самом деле это было просто продолжением тенденции 2018 года, которая подарила Германии году шаткую оборону, полузащиту, которой временами не хватает смелости и креативности. Итог: одно поражение, одна ничья, одна победа.

Очевидно, что для того, чтобы придать национальной футбольной команде новое лицо и создать команду, способную бороться с лучшими игроками мира, нужно больше времени. Увидим на ЕВРО-2024 в Германии (!).