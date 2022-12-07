„На поле и за его пределами этот турнир стал для нас катастрофой“. Немец из Тарту поделился ощущениями от игры Германии
Выпускник Тартуского университета и гражданин Германии Ян Малетц поделился размышлениями относительно поражения Германии на чемпионате мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу снова закончился для сборной Германии досрочным вылетом, как и в 2018 году. Результат, который в немецких СМИ окрестили „концом великой футбольной нации“. Теперь меня просят прокомментировать, как я воспринял причудливое путешествие Германии на футбольное поле и с него. Заранее должен признать, что, хотя я и поклялся полностью бойкотировать турнир, как и обещали себе многие немцы, я все же проверял счет, смотрел моменты матчей в прямом эфире и знаю итоги выступления нашей команды. Так что лично я тоже не справился со своей миссией.
Что же произошло? На мой взгляд, было два фактора, которые привели к раннему полету на самолете домой: один называется спортивной результативностью, другой - политизацией спорта. Итак, во-первых, наша команда выступила намного хуже, чем ожидалось, несмотря на нового главного тренера и обновленный, более молодой состав. „Ханси“ Флик, главный тренер Германии с 2021 года, получил задание управлять сменой поколений и придавать немецкому мужскому футболу новое лицо и игровую идентичность. Но на самом деле это было просто продолжением тенденции 2018 года, которая подарила Германии году шаткую оборону, полузащиту, которой временами не хватает смелости и креативности. Итог: одно поражение, одна ничья, одна победа.
Очевидно, что для того, чтобы придать национальной футбольной команде новое лицо и создать команду, способную бороться с лучшими игроками мира, нужно больше времени. Увидим на ЕВРО-2024 в Германии (!).
Кроме того, разочаровывающее выступление Германии сопровождалось неприятной обстановкой в целом, которая была результатом политического и общественного давления. Никогда еще чемпионат мира не подвергался такой критике, как турнир в Катаре в 2022 году, и это оправдано! В свете сообщений о серьезных нарушениях прав человека, связанных с чемпионатом мира по футболу, немецкая футбольная ассоциация оказалась под пристальным вниманием. Немецкая политика, общество, да и я сам, мы хотели, чтобы наша команда была смелой, демонстрировала честность и выступала в защиту прав человека, и наша команда обещала это сделать. Затем, прямо перед первым матчем против Японии, ФИФА пригрозила санкциями немецкой футбольной команде, если мы выйдем на поле с повязкой Мануэля Нойера „Одна любовь“. Все знают, что произошло дальше: Германия прогнулась под этим давлением и вместо первоначального плана ограничилась символическим командным фото. Лично я был очень разочарован, как и немецкие СМИ. Странный случай, который должен заставить нас беспокоиться о будущем международного футбола. Для немецкой команды было слишком много шума, слишком много политики, слишком много ответственности, слишком много отвлекающих факторов, и это висело в воздухе.
Теперь, в связи с досрочным вылетом с чемпионата мира по футболу в Катаре, Немецкому футбольному союзу и немецким футбольным болельщикам предстоит проделать большую домашнюю работу. На поле и за его пределами этот турнир стал для нас катастрофой, теперь мы все должны ответить на множество вопросов: как мы можем восстановить команду, достойную чемпионата мира? Было ли обязанностью игроков говорить о политических вопросах, когда ФИФА разрушила имидж международного футбола? И лицемерно ли с моей стороны все еще следить за историей нашей сборной после того, как я поклялся себе бойкотировать турнир?