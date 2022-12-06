Скандал на ЧМ: легендарный футболист ударил блогера ногой в лицо

Перед началом ЧМ Самюэль закрыл дорогу в сборную защитнику „Ливерпуля“ Жоэлю Матипу, который последние 7 лет не выступал за Камерун. В 2017-м он отказался приезжать на Кубок Африки из-за плохой атмосферы в сборной и вокруг нее. Это'O припомнил эти слова Матипу и, говоря о перспективах Жоэля в сборной, сказал: „Это национальная команда. Мы не терпим людей, которые считают себя особенными“.

Еще Это'O прямо перед ЧМ порвал соглашение с экипировщиком сборной Камеруна — компанией Le Coq Sportif. Французов обвинили в несоблюдении обязательств по оплате — Le Coq Sportif все отрицали и пошли в суд. Уже в августе Федерация футбола страны объявила, что команду будет одевать американский дистрибьютор One All Sports, у которых вообще нет опыта в футболе. Сделка вызвала много вопросов, но ФИФА одобрила нового экипировщика еще до суда. Кстати, сам суд не признал расторжение контракта федерации с Le Coq Sportif.