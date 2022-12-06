Скандал на ЧМ: легендарный футболист ударил блогера ногой в лицо(1)
Очередной скандал на ЧМ в Катаре! Экс-футболист „Анжи“ Самюэль Это'O после матча между Бразилией и Южной Кореей угодил в неприятную ситуацию. Направляясь от стадиона к парковке, президента Камерунской федерации футбола остановили фанаты с просьбой дать автографы.
Среди них был блогер из Алжира, который подбежал с камерой и стал задавать Это'О вопросы. Это не понравилось экс-игроку „Барселоны“ и „Интера“ — он взбесился и вступил с парнем в конфликт. В какой-то момент нервы Самюэля не выдержали — Это'О подбежал к блогеру и с разбега ударил его ногой. Момент попал на видео.
По информации издания Actu Cameroun, Это'О спровоцировал алжирский видеоблогер Sadouni SM — он спросил Самюэля, зачем тот купил арбитра перед стыковым матчем с Алжиром за выход на ЧМ. В той игре североафриканской сборной не засчитали два гола, а Камерун забил решающий мяч на 124-й минуте.
Напомним, что Это'O уже год возглавляет Камерунскую федерацию футбола. Но хорошо подготовить сборную к ЧМ в Катаре ему не удалось — Камерун проиграл Швейцарии и сыграл вничью с Сербией, но громко хлопнул дверью, добыв историческую победу над Бразилией. Итог — третье место и вылет с ЧМ на стадии группового этапа.
На протяжении этого года работа Это'O в Камерунской федерации футбола не раз вызывала вопросы. Вот, например, несколько странных решений экс-футболиста на посту президента:
Перед началом ЧМ Самюэль закрыл дорогу в сборную защитнику „Ливерпуля“ Жоэлю Матипу, который последние 7 лет не выступал за Камерун. В 2017-м он отказался приезжать на Кубок Африки из-за плохой атмосферы в сборной и вокруг нее. Это'O припомнил эти слова Матипу и, говоря о перспективах Жоэля в сборной, сказал: „Это национальная команда. Мы не терпим людей, которые считают себя особенными“.
Еще Это'O прямо перед ЧМ порвал соглашение с экипировщиком сборной Камеруна — компанией Le Coq Sportif. Французов обвинили в несоблюдении обязательств по оплате — Le Coq Sportif все отрицали и пошли в суд. Уже в августе Федерация футбола страны объявила, что команду будет одевать американский дистрибьютор One All Sports, у которых вообще нет опыта в футболе. Сделка вызвала много вопросов, но ФИФА одобрила нового экипировщика еще до суда. Кстати, сам суд не признал расторжение контракта федерации с Le Coq Sportif.
Уже на ЧМ Это'O не смог уладить конфликт между вратарем Андре Онаной и главным тренером Ригобером Сонгом. Футболист покинул расположение команды в Катаре, а на игру против Сербии вышел его сменщик — Девис Эпасси из саудовского клуб „Абха“. Поговаривают, что именно Это'O настоял на том, чтобы Онана уехал из сборной.
Сейчас в Камерунской федерации футбола начался бунт против правления Это'O — за его отставку выступил член исполкома Гуибаи Гатама:
„В июне он был приговорен испанским судом к 22 месяцам за налоговые преступления. Однако статья 36 нашего Устава напоминает, что кандидат не соответствует требованиям с момента осуждения его в виде лишения свободы или условного наказания больше шести месяцев. Я не прошу ничего, кроме применения и соблюдения правил. У федерации больше нет законного президента“, — сказал Гатаму.
Помимо этого в мае пост генерального секретаря Камерунской федерации футбола покинул Бенджамин Бэнлок. Он обрушился с критикой в адрес Это'O, из-за чего ему запретили выезд из страны.
Сам Самюэль, кажется, совсем не принимает критику в свой адрес. Эгоизм мешает ему раскрыться в новой должности — Это'O не видит и не хочет видеть вокруг никого, кроме себя. Это его главная проблема.
Источник - Sport24