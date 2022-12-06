ВИДЕО С ТАЛЛИННСКОЙ ТРАССЫ | Довольно дорогой способ очистить машину от снега

„Как обычно, зима приходит неожиданно, и потребуется время, прежде чем участники дорожного движения привыкнут к зимним условиям“, - прокомментировала видео полиция.

Дорожная полиция опубликовала также памятку для безопасной поездки:

- Выезжайте с запасом по времени. Найдите время для того, чтобы перед поездкой очистить машину от снега и льда.

- Приведите свой стиль вождения в соответствие с зимними условиями. Избегайте резких поворотов руля, тормозите и набирайте скорость плавно. Особенно внимательным нужно быть при смене ряда. При неправильном выполнении маневра есть большая опасность уйти в боковое скольжение.

- Держите дистанцию! Большая часть ДТП в так называемый „день жестянщика“ происходит из-за недостаточной дистанции.

- Выбирайте скорость, исходя из своих водительских навыков и состояния дороги, учитывайте особенности автомобиля. Максимально разрешенная скорость не является обязательной! Если на шоссе за вами образовался хвост, будьте вежливы и найдите подходящее место для того, чтобы пропустить других. Это будет безопаснее и для вас, и для других участников дорожного движения.

- Общественные дороги - не место для демонстрации своих водительских способностей. И самые лучшие ошибаются. Находясь за рулем, делайте поправку как на свои возможные оплошности, так и на возможные ошибки других.

- И еще раз: очищайте крышу автомобиля от снега!