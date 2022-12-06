У корейцев шансов выжить было меньше, чем у пассажиров 3-го класса на „Титанике“

Столько читаю о том, как плохо, что побеждают одни фавориты и что нет сенсаций в 1/8 финала - и не могу понять, чем же это плохо. Раз в четыре года хочется видеть, как лучшие со всего мира (ок, топы Европы + Бразилия с Аргентиной) рубятся за что-то действительно важное для них, а не Лигу наций или, прости Господи, Финалиссиму. Ок, последняя была важной для Месси - целых два трофея со взрослой сборной взял ведь, молодец какой. Но правда - хочется нервов и равного противостояния, а не выносов типа 4:1 типа вчерашнего бразильского, где вторые 45 минут „селесао“ откровенно бросила играть и „сливала“ половину. Не в букмекерском смысле (хотя...), но в бытовом: там, где при 0:0 или 1:0 было бы принято напрашивающееся решение и мяч был бы по-рабоче-крестьянски внесён в сетку, следовала вычурная ерунда, дающая шанс вратарю и защитникам на спасение.

Так сытый кот играется с полупридушенной мышью. В мультфильмах Джерри в таких ситуациях мог вломить совсем уж расслабившему Тому, в реальности - корейцы забили шальным ударом издали, но шансов избежать выноса у них было меньше, чем шансов выжить у пассажиров третьего класса на „Титанике“. На таком турнире на решающих стадиях хочется видеть лучших.

Потому при общем отсутствии симпатий к каждой из играющих сегодня команд предпочту выход дальше Испании и Португалии, хотя ватокат рассчётливых первых и истерики от главной медиазвезды вторых гораздо менее симпатичны, чем умение держать строй марокканцев и командная игра швейцарцев. Но посмотреть на матчи типа Марокко - Швейцария я и через 4 года успею, когда будут группы по 3 команды. Если будут, конечно - ФИФА вот уже городит чушь, что могут и переиграть всё вплоть до двух дивизионов по 24 команды. Но об этом подумаем уже после турнира - дожить бы.

Еще больше про футбол читайте ЗДЕСЬ.