Организатор похорон: посмертный макияж стал значительно лучше. „Родные ахают: она не была такой красивой!“(22)
У профессионалов, которые на работе ежедневно видят скончавшихся людей, за многие годы накопился ряд наблюдений о культуре погребения.
„На самом деле у меня была кровобоязнь. Мне достаточно было увидеть кровь по телевизору, и...“ — речь 40-летнего Тоомаса Йоонаса, раньше работавшего официантом, обрывается на полуслове. Уже двадцать лет он выполняет работу танатопрактика — специалиста по подготовке к похоронам. В самый загруженный день он подготовил к погребению шестнадцать человек. Он омывает тело усопшего, лицо, волосы, одевает его. Оставляет на лице на ночь компресс. На следующий день делает макияж.
Некоторые родственники приносят ему косметику, принадлежавшую самим покойным. „Это очень удобно. Одна женщина полжизни пользовалась дорогой косметикой, нашла идеальный для себя продукт. Для меня этот макияж был одним из самых легких, все легло отлично!“