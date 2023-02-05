Организатор похорон: посмертный макияж стал значительно лучше. „Родные ахают: она не была такой красивой!“

„На самом деле у меня была кровобоязнь. Мне достаточно было увидеть кровь по телевизору, и...“ — речь 40-летнего Тоомаса Йоонаса, раньше работавшего официантом, обрывается на полуслове. Уже двадцать лет он выполняет работу танатопрактика — специалиста по подготовке к похоронам. В самый загруженный день он подготовил к погребению шестнадцать человек. Он омывает тело усопшего, лицо, волосы, одевает его. Оставляет на лице на ночь компресс. На следующий день делает макияж.