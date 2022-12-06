Почему бразильцы так много танцуют. И почему их танцы важнее, чем нам кажется

Танцы формируют позитивный образ Бразилии в международном поле. Это рычаг по развитию туризма и привлекательности страны. Ежегодно в Бразилии проходят карнавалы, которые длятся несколько дней. Важные цифры вокруг их экономики:

„Отчасти это современное проявление средневековых христианских традиций, которое ознаменовывало наступление великого поста бурными и антиавторитарными празднествами, а отчасти – отголосок африканских традиций коронации“, – говорил о бразильских карнавалах искусствовед Иэн Драйвер.

Карнавалы собирают миллионы туристов и дают по 20 тысяч рабочих мест, для бразильцев танцы – возможность вырваться из бедности

Танцевальная форма сохранилась в капоэйре – традиционном бразильском единоборстве. Она появилась в период рабовладельчества и воспринималась как способ борьбы рабов против хозяев. Капоэйра запрещалась в обществе и маскировалась под танец, а на фоне расовых угнетений афробразильцев остается актуальной.

Самба – самый узнаваемый идентификатор и символ бразильского мира. В XX веке ее влияние вышло на пик: во время правления Гетулио Варгаса самба использовалась как политический инструмент прославления африканского наследия в развитии Бразилии. Тогда закрепились бразильские карнавалы, а самба увеличила популярность.

Профессор Даниэль Робинсон изучал самбу де рода – одну из разновидностей танца: „Музыка и танец объединяются общими синкопированными ритмами, коллективной историей колонизации и общим духом радости. Люди переключаются между танцами, игрой, пением и хлопками, когда ими движет дух. Никто не может просто наблюдать, все в конечном итоге оказываются в круге, который является мощным инклюзивным общественным пространством“.

Это универсальный язык межкультурного общения, способ утверждения идентичности и часть самосознания. Танцы поддерживают устойчивость бразильского общества. По данным социологического опроса за 2012 год, танцы и карнавал – в тройке главных страстей бразильцев после пива и футбола.

в 2017 году фестиваль в Рио-де-Жанейро посетили около шести миллионов человек (из них 1,1 миллиона – туристы), под него было создано около 20 тысяч временных рабочих мест;

в 2020-м количество туристов увеличилось до двух миллионов, ориентировочная прибыль составила 230 миллионов долларов.

Карнавальное направление закрепилось в Бразилии с XVII века под влиянием португальских традиций и стало самобытным элементом культуры. За несколько веков оно масштабировалось и наполнилось новыми формами: к самбе и заполненным улицам добавились объемные костюмы и перформансы с гигантскими платформами.

Бразилия подготовила к ЧМ-2022 10 танцевальных празднований. Главный тренер Тите сказал: „Наш путь – танец“

Перед началом ЧМ-2022 в Катаре нападающий Рафинья говорил, что сборная Бразилии подготовила танцы на 10 голов: „Один – для первого, один – для второго, один – для третьего... Если мы забьем больше 10, тогда придется вводить новшества“. На групповом этапе бразильцы забили три гола, а после дебютного гола Ришарлисона за ним выстроилась змейка.

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснял, что значат танцы для его команды: „Это естественность. Уважение к культуре, уважение к тому, кто мы есть. Это счастье, это радость. Да, это момент, когда мы должны быть сосредоточены и серьезны. Но есть ситуации, когда мы можем веселиться, когда можем дать вибрации. У каждого свой путь. Наш путь – это танец“.

Нападающие Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли назвали Лукаса Пакету главным танцором в сборной Бразилии. По их мнению, он обыграет Неймара в танцевальном поединке и „научит всех танцевать“. „Я люблю танцевать, мне всегда это нравилось. Мое празднование – это мой фирменный знак, я всегда так делал – это фанковый шаг. Я люблю фанк“, – рассказывал Пакета, который записывал вирусные ролики под Night Fever и Macarena.