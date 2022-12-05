Взрывы на стратегических авиабазах под Рязанью и в Энгельсе: Россия подтвердила гибель военных и обвинила Украину

От Энгельса до линии фронта в Украине - около 700 километров, от Дягилево - около 500. По официальным данным, на вооружении ВСУ нет средств поражения такой дальности.

Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что „если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета“.

Российские милитаристские телеграм-каналы отмечали, что взрывы произошли почти синхронно, и предполагали, что это могла быть украинская диверсия.

Помимо атаки на аэродром в Энгельсе, утром произошел инцидент на военном аэродроме Дягилево под Рязанью. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, загорелся и взорвался бензовоз, погибли три человека, еще шесть получили ранения. О повреждениях техники не сообщалось.

Как писала The New York Times, представитель министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, заявил изданию, что Пентагон видел доказательства взрыва на базе в Энгельсе.

Один из телеграм-каналов выложил в сеть запись с камер наружного наблюдения, на которой видна яркая вспышка и слышны мощные раскаты.

Как ранее сообщали СМИ, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы „Энгельс-2“ в Саратовской области. Сообщалось, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.

Эти беспилотники, согласно заявлению ведомства, были перехвачены российскими ПВО, однако в результате падения обломков получили смертельные ранения трое военных, а также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

„Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам „Дягилево“ в Рязанской области и „Энгельс“ Саратовской области“, - заявили в минобороны России.

Как сообщал тогда „Коммерсант“, накануне Нового года на авиабазе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов. Минобороны назвало это сообщение фейком.

6 января 2018 года российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась атаке беспилотников, причем незадолго до этого, 31 декабря, базу также атаковали - то ли обстреляли из минометов, то ли применили беспилотные аппараты, то ли все вместе.

Если версия об ударе украинского беспилотника по авиабазе стратегической авиации в Энгельсе подтвердится, то это будет не первая подобная атака.

Аэродром Дягилево под Рязанью - тоже крупная база российских бомбардировщиков. Там дислоцированы стратегические Ту-95МС и Ту-22М3. Рядом с аэродромом находится авиаремонтный завод.

Спутниковые снимки с аэродрома „Энгельс-2“ под Саратовом свидетельствуют о подготовке новой масштабной ракетной атаки на Украину, писал 30 ноября Der Spiegel. На опубликованных снимках видно около 20 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Самолеты, базирующиеся на авиабазе в Энгельсе, регулярно наносят удары крылатыми ракетами по Украине, их целью преимущественно становятся объекты энергетики.

На базе располагаются два тяжелых бомбардировочных авиаполка, на вооружении которых стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, способные нести ядерное оружие.

„После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. - Би-би-си), мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти“, - сказала она.

Однако в октябре „Укроборонпром“ сообщил, что завершает разработку ударного беспилотника с дальностью полета 1000 км и весом боевой части 75 кг.

7 октября на аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что на территории аэродрома упал беспилотник. Из его слов следует, что дрон, предположительно, прилетел со стороны украинской границы.

9 августа на военном аэродроме в Саках в Крыму произошли взрывы, в результате которых были уничтожены не менее семи самолетов. Точная причина взрывов оглашена не была, одна из версий - использование беспилотников.

Все эти случаи демонстрируют то, насколько уязвимыми могут быть аэродромы, как и другие стратегические объекты, для ударов беспилотниками. Дроны-камикадзе, появившиеся еще в начале 1990-х годов, в последнее десятилетие с развитием технологий спутниковой навигации и связи стали настоящим стратегическим оружием.

Причем не только эффективным, но и доступным оружием - их может строить даже Иран, у которого нет открытого доступа к современным военным технологиям, и даже сирийские повстанцы.

Беспилотники могут лететь на небольшой высоте, что затрудняет их обнаружение. Кроме того, сама конструкция дрона может способствовать снижению заметности. Любые способы противодействия атаке дронов зависят, прежде всего, от того, насколько рано их заметили в небе.

Россия и сама массово использует системы иранского производства для ударов по целям в Украине. ВСУ прилагают немало усилий, чтобы бороться с „Шахедами“, и, судя по заявлениям украинских военных, добились в этом успехов.

Украинцы применяют против беспилотников малокалиберную зенитную артиллерию, переносные зенитно-ракетные комплексы. Но самое важное - ВСУ, очевидно, смогли наладить систему оповещения об ударах беспилотников. Один из компонентов такой системы, например, мобильное приложение, которое устанавливают на телефоны гражданских лиц, чтобы те могли оперативно сообщать о появлении в небе „Шахеда“.