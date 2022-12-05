Взрывы на стратегических авиабазах под Рязанью и в Энгельсе: Россия подтвердила гибель военных и обвинила Украину
В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. К вечеру минобороны России заявило, что аэродромы были атакованы беспилотниками, в результате чего погибли трое военнослужащих. Согласно заявлению российских военных, за нападением стоит Украина.
„Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам „Дягилево“ в Рязанской области и „Энгельс“ Саратовской области“, - заявили в минобороны России.
Эти беспилотники, согласно заявлению ведомства, были перехвачены российскими ПВО, однако в результате падения обломков получили смертельные ранения трое военных, а также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
Как ранее сообщали СМИ, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы „Энгельс-2“ в Саратовской области. Сообщалось, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.
Один из телеграм-каналов выложил в сеть запись с камер наружного наблюдения, на которой видна яркая вспышка и слышны мощные раскаты.
Позднее власти заявили, что проверяют эти сообщения.
Как писала The New York Times, представитель министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, заявил изданию, что Пентагон видел доказательства взрыва на базе в Энгельсе.
Помимо атаки на аэродром в Энгельсе, утром произошел инцидент на военном аэродроме Дягилево под Рязанью. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, загорелся и взорвался бензовоз, погибли три человека, еще шесть получили ранения. О повреждениях техники не сообщалось.
Российские милитаристские телеграм-каналы отмечали, что взрывы произошли почти синхронно, и предполагали, что это могла быть украинская диверсия.
Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что „если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета“.
„Обещали до конца этого года“
От Энгельса до линии фронта в Украине - около 700 километров, от Дягилево - около 500. По официальным данным, на вооружении ВСУ нет средств поражения такой дальности.
Однако в октябре „Укроборонпром“ сообщил, что завершает разработку ударного беспилотника с дальностью полета 1000 км и весом боевой части 75 кг.
4 декабря пресс-секретарь „Укроборонпрома“ Наталья Сад рассказала в эфире информационного телемарафона о переходе к финальной стадии испытаний БПЛА.
„После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. - Би-би-си), мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти“, - сказала она.
Стратегические авиабазы
„Энгельс-2“ - военная авиабаза российских стратегических бомбардировщиков, расположенная в 14 км к востоку от Саратова. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3500 метров.
На базе располагаются два тяжелых бомбардировочных авиаполка, на вооружении которых стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, способные нести ядерное оружие.
Самолеты, базирующиеся на авиабазе в Энгельсе, регулярно наносят удары крылатыми ракетами по Украине, их целью преимущественно становятся объекты энергетики.
Спутниковые снимки с аэродрома „Энгельс-2“ под Саратовом свидетельствуют о подготовке новой масштабной ракетной атаки на Украину, писал 30 ноября Der Spiegel. На опубликованных снимках видно около 20 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
Аэродром Дягилево под Рязанью - тоже крупная база российских бомбардировщиков. Там дислоцированы стратегические Ту-95МС и Ту-22М3. Рядом с аэродромом находится авиаремонтный завод.
Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:
Если версия об ударе украинского беспилотника по авиабазе стратегической авиации в Энгельсе подтвердится, то это будет не первая подобная атака.
6 января 2018 года российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась атаке беспилотников, причем незадолго до этого, 31 декабря, базу также атаковали - то ли обстреляли из минометов, то ли применили беспилотные аппараты, то ли все вместе.
Как сообщал тогда „Коммерсант“, накануне Нового года на авиабазе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов. Минобороны назвало это сообщение фейком.
7 октября на аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что на территории аэродрома упал беспилотник. Из его слов следует, что дрон, предположительно, прилетел со стороны украинской границы.
9 августа на военном аэродроме в Саках в Крыму произошли взрывы, в результате которых были уничтожены не менее семи самолетов. Точная причина взрывов оглашена не была, одна из версий - использование беспилотников.
Все эти случаи демонстрируют то, насколько уязвимыми могут быть аэродромы, как и другие стратегические объекты, для ударов беспилотниками. Дроны-камикадзе, появившиеся еще в начале 1990-х годов, в последнее десятилетие с развитием технологий спутниковой навигации и связи стали настоящим стратегическим оружием.
Причем не только эффективным, но и доступным оружием - их может строить даже Иран, у которого нет открытого доступа к современным военным технологиям, и даже сирийские повстанцы.
Беспилотники могут лететь на небольшой высоте, что затрудняет их обнаружение. Кроме того, сама конструкция дрона может способствовать снижению заметности. Любые способы противодействия атаке дронов зависят, прежде всего, от того, насколько рано их заметили в небе.
Россия и сама массово использует системы иранского производства для ударов по целям в Украине. ВСУ прилагают немало усилий, чтобы бороться с „Шахедами“, и, судя по заявлениям украинских военных, добились в этом успехов.
Украинцы применяют против беспилотников малокалиберную зенитную артиллерию, переносные зенитно-ракетные комплексы. Но самое важное - ВСУ, очевидно, смогли наладить систему оповещения об ударах беспилотников. Один из компонентов такой системы, например, мобильное приложение, которое устанавливают на телефоны гражданских лиц, чтобы те могли оперативно сообщать о появлении в небе „Шахеда“.
У России есть системы ПВО, которые могут бороться с дронами. Например, ракетно-артиллерийский комплекс „Панцирь С1“ или ЗРК „Тор-М2У“. Однако противовоздушная оборона объекта - сложный комплекс мероприятий, где сама пусковая или артиллерийская установка лишь небольшая ее часть.
Обнаружение, обмен данными, их анализ, приведение средств поражения в боевую готовность - всё это требует больших усилий и тренировок. Кроме того, такие комплексы обычно прикрывают сравнительно небольшую площадь, и поэтому хорошо бы заранее определить, какие цели могут заинтересовать противника и с какого направления наиболее вероятна атака.
В России система ПВО существует многие десятки лет, но она была ориентирована на противодействие другим целям - самолетам, ракетам. Медленно летящий на небольшой высоте аппарат имел больше шансов преодолеть ее (спросите у Матиаса Руста).
ВСУ были вынуждены изобретать тактику борьбы с беспилотниками с нуля, поскольку угроза от дальних БПЛА - нечто новое, с чем до сих пор мало кто сталкивался. Однако эта угроза оказалась настолько актуальна и велика, что для ее устранения были предприняты значительные усилия не только в Украине, но и со стороны ее партнеров, поставляющих средства ПВО.
Иран, который находится под международными санкциями, смог создать свои „Шахеды“, используя доступные на свободном рынке комплектующие - системы навигации и управления дроном. Если Украина, у которой налажено военно-техническое сотрудничество со многими западными странами, смогла бы создать подобные дальние беспилотные системы, то это бросило бы серьезный вызов российской противовоздушной обороне.
Если России придется усиливать ПВО на всех потенциально уязвимых объектах, это станет дополнительной нагрузкой на оборонную промышленность - Россия ведет полномасштабную войну, и средства противовоздушной обороны нужны российской армии не только в тылу, но и на фронте.
Правда, о массовом применении ударных стратегических беспилотников украинцами пока речь не идет. Возможно, именно это и сделало возможным применение дронов против авиабазы в Энгельсе - этот удар был внезапным, что в случае с применением беспилотников уже важное слагаемое успеха.
В случае с предполагаемым ударом по Энгельсу есть еще одно обстоятельство, на которое обратили внимание наблюдатели - большие самолеты на аэродроме стоят на открытом пространстве в ряд, довольно близко друг от друга.
Это делает их еще более легкой целью для подобных ударов - если дрон не имеет специальной системы наведения на цель, а только лишь навигационную систему, то его точность очень невелика. Поэтому иранские „Шахеды“ российская армия применяет против крупных стационарных целей - навести их на небольшую мобильную невозможно.
Большая группа крупных самолетов - очень большая цель, навести дрон на которую проще, чем если бы они были рассредоточены по укрытиям в разных местах летного поля.
Судя по спутниковым снимкам, доступным в онлайн-сервисах, защищенные стоянки для самолетов на авиабазе в Энгельсе есть - их можно определить по П-образным земляным валам, которые защищают самолет от осколков в случае взрыва. Сложно сказать, как давно их использовали по назначению, внутри некоторых, кажется, уже выросли кусты.