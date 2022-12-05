ВИДЕО | Путин проехал по Крымскому мосту за рулем „Мерседеса“. А почему не на Aurus?

Кадры поездки в понедельник распространил сайт Кремля.

„Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния“, - говорит на видео Путин.

По словам Хуснуллина, работы по восстановлению левой стороны Крымского моста будут завершены в конце марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Путин ехал на „Мерседесе“, а не на российском автомобиле, заявил, что на месте оказалась только такая машина.

„Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал“, - сказал Песков (цитата по ТАСС).

8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв, в результате чего обрушились два пролета автомобильного полотна, а железнодорожные пути получили повреждения на участке длиной более километра.

Российские власти заявляли, что на мосту взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны проходящего по параллельной ветке железнодорожного состава.

На следующий день после взрыва глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил Путину, что за этим стоят спецслужбы Украины, а также „граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке теракта“.

После взрыва на мосту Россия нанесла серию массированных ракетных ударов по всей территории Украины. Киев ответственность за взрыв на мосту на себя не взял.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично открыл движение по автомобильной части моста, проехав по ней за рулем „Камаза“.