Правда ли, что россиянку, прославившуюся пропагандистскими видео, депортировали из Германии?

20 ноября российское издание The Insider опубликовало статью с заголовком „Россиянку, оскорблявшую украинских беженцев, депортировали из Германии (видео)“. Согласно статье, корреспондент The Insider стал свидетелем этого инцидента в Берлинском аэропорту и снял сцену на видео . На 30-секундном ролике к девушке подходят двое полицейских, а затем куда-то с ней уходят. Сам видеофайл был загружен на хостинг YouTube каналом The Insider. В подписи утверждается, что женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин — Стамбул. Единственная причина полагать, что на видео именно Прохорова, — некоторое внешнее сходство. После публикации The Insider многие Telegram-пользователи стали размещать более короткие отрывки оригинального видео с наложенным поверх логотипом своих каналов (например, Readovka и RVvoenkory ).

Россиянка Юлия Прохорова, проживающая, по её словам , в Германии с 2020 года, прославилась в интернете своими публикациями в поддержку, как она говорит, российской „спецоперации в Украине“. В одном из роликов, опубликованных в её Telegram-канале „N Кремлевая долина N“, Прохорова танцует „Калинку“ в Мюнхене перед толпой проукраинских демонстрантов. В другом видео она преследует украинских девушек в Австрии, выкрикивая: „Девчонки, слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Да-да-да, Украина. Уже референдум проводят“. Также в интернете можно найти видео, в которых Прохорова танцует под звуки разрывающихся российских снарядов в городе Днепре, подтирается письмом от немецкой полиции или советует сторонникам Кремля в Германии активнее расходовать электроэнергию, чтобы „поддержать российскую армию“. В марте 2022 года Прохорова написала в своём Telegram-канале: „Я хочу вернуться в Россию… Мне реально тут страшно. Самолёты тут не летают, поезда не ходят. Я не понимаю, зачем Германия в третий раз хочет с нами войны?“

Вирусный видеоролик , на котором девушка в сопровождении немецких полицейских покидает зону ожидания берлинского аэропорта, за несколько дней набрал несколько миллионов просмотров в Telegram , „ ВКонтакте », Facebook , Twitter и других соцсетях. Telegram-канал Readovka опубликовал видео и подписал: „Юлию Прохорову, которая жила в Германии, депортировали, обвинив в том, что она находилась в стране незаконно“. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко , Прохорову „депортировали и отправили самолётом в Стамбул под надзором полиции“. А Facebook-аккаунт Nexta добавил, что основанием для депортации стала поддержка Прохоровой „агрессивной войны“. О депортации россиянки написали как российские , так и украинские СМИ.

Тем не менее, как выяснилось позже, девушка на опубликованном видео — не Юлия Прохорова. 22 ноября прокуратура немецкого города Ландсхута опровергла информацию о депортации россиянки, сообщив, что Прохорова до сих пор находится в Германии и нет оснований полагать, что она собиралась покинуть страну. Федеральная полиция Германии тоже подтвердила, что женщина на видео „не является госпожой Прохоровой“. Да и само издание The Insider дополнило первоначальную статью:

2 декабря источник The Insider в правоохранительных органах Германии сообщил, что Юлия Прохорова всё ещё находится на территории ФРГ. 22 ноября издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры баварского города Ландсхута Мартина Штрунца подтвердило, что Прохорова не покидала территорию Германии“.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда в интернете появляются слухи о депортации Прохоровой из Германии. В сентябре 2022 года Прохорова стала предметом подобных спекуляций из-за опубликованного ею TikTok-видео, где она снимает со стены российский флаг, показывает собранные чемоданы и говорит, что покидает Германию (сейчас её аккаунт удалён). Несколько пользователей TikTok предположили, что причиной отъезда Юлии стала депортация из-за её нетолерантных высказываний в соцсетях. В итоге выяснилось, что Прохорова всего лишь уезжала в отпуск в Австрию на две недели, о чём почему-то в своём TikTok-видео не сказала. В связи с возникшей путаницей 14 октября Прохорову пригласили в эфир телепередачи „Первого канала“ „Антифейк“. Юлия вышла на связь из своей мюнхенской квартиры, где она демонстративно сидела в пуховике из-за якобы неработающего в Европе отопления (10:59). В прямом эфире Юлия опровергла фейк о депортации, который „везде распространяет“ о ней украинская пропаганда. Под „везде“ Юлия подразумевала, видимо, одну публикацию украинского портала о культурно-общественной жизни Одессы „Культурометр“ и несколько постов в TikTok.

В настоящее время у Юлии Прохоровой нет вида на жительство в Германии, то есть она находится там нелегально. При этом депортация россиян в настоящее время приостановлена из-за отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Германией. Согласно немецкому законодательству, депортация не может быть осуществлена, если отсутствуют варианты транспорта или прервано транспортное сообщение с принимающей страной.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что на момент публикации видео из аэропорта Юлия Прохорова находилась в Германии. Ложные сведения начали распространяться из-за недостоверной информации издания The Insider, который вскоре осознал и исправил свою ошибку. Тем не менее даже после публикации опровержения ложная новость о депортации Прохоровой продолжила распространяться в СМИ и соцсетях.

Итог: Неправда