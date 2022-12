Правда ли, что россиянку, прославившуюся пропагандистскими видео, депортировали из Германии?

20 ноября российское издание The Insider опубликовало статью с заголовком „Россиянку, оскорблявшую украинских беженцев, депортировали из Германии (видео)“. Согласно статье, корреспондент The Insider стал свидетелем этого инцидента в Берлинском аэропорту и снял сцену на видео. На 30-секундном ролике к девушке подходят двое полицейских, а затем куда-то с ней уходят. Сам видеофайл был загружен на хостинг YouTube каналом The Insider. В подписи утверждается, что женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин — Стамбул. Единственная причина полагать, что на видео именно Прохорова, — некоторое внешнее сходство. После публикации The Insider многие Telegram-пользователи стали размещать более короткие отрывки оригинального видео с наложенным поверх логотипом своих каналов (например, Readovka и RVvoenkory).