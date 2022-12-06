06.12.2022, 09:00
Неприятный сюрприз: сеть Elisa 5G не работает в мобильных телефонах Samsung
ФОТО: | Ekspress Meedia
Компания Elisa стала первым действующим в Эстонии телекоммуникационным предприятием, которое получило разрешение на частоту 5G и приступило к развитию соответствующей сети. К сожалению, выяснилось, что в телефонах Samsung (которые занимают ведущую позицию на рынке страны) предлагаемые сетью Elisa 5G скорости и объемы не работают, пишет Forte.
Elisa выиграла на первом проведенном государством аукционе разрешение на частоту 5G (3500MHz) за 7 206 208 евро, с июля компания приступила к развитию сети, и за последние пять месяцев сеть мобильной связи нового поколения была протянута в каждый уезд Эстонии. К сегодняшнему дню сеть Elisa 5G теоретически покрывает территорию, где проживает почти 50% населения Эстонии