Неприятный сюрприз: сеть Elisa 5G не работает в мобильных телефонах Samsung

Elisa выиграла на первом проведенном государством аукционе разрешение на частоту 5G (3500MHz) за 7 206 208 евро, с июля компания приступила к развитию сети, и за последние пять месяцев сеть мобильной связи нового поколения была протянута в каждый уезд Эстонии. К сегодняшнему дню сеть Elisa 5G теоретически покрывает территорию, где проживает почти 50% населения Эстонии