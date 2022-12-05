Франция или Англия? У какой команды больше шансов на победу?

Франция с Англией выиграли максимально прогнозируемо, казалось бы, о чём тут писать. Но всё же пара отличий есть - и в свете будущего четвертьфинала о них точно стоит упомянуть.



Англичане бешено зависят от того, сумеют ли они открыть счёт. До пропущенного мяча Сенегал играл лучше и моменты создавал более острые. Англия же напоминала себя худших образцов, как было и в группе с США, и до того, как открыли счёт с Уэльсом (Иран самоликвидировался, конечно, но и там ситуация была схожей). После того, как соперник пропускает, английская группа атаки просто методично добивает его при попытках раскрыться. Добивает жестоко, безжалостно, но красиво - судьи вот тоже зачарованы комбинацией были так сильно, что дали забить Кейну на 48-й минуте первого тайма при добавленных двух.



Сами по себе англичане опасность до первого забитого не особо генерируют. Тут могли быть какие-то унылые цифры с кучей непонятных букв типа xG, но я верю своим глазам и при всей многолетней любви к „трём львам“ вижу то, что вижу: это две разных сущности при 0:0 и 1:0 в свою пользу. Стивенсон даром, что шотландец, но оценил бы эту джекилохайдовость. И даст ли сбой защита Франции, казавшаяся перед стартом турнира самым сильным её звеном - вопрос.



Почему „казавшаяся“ - потому что по факту Франция выезжает за счёт атаки, где в безумной форме Мбаппе и „просто“ в очень хорошей Гризманн, Дембеле и Жиру. Сменщики их не тянут, прямо скажем, матч с Тунисом это показал, да и за остальные три игры усилить игру именно из атакующих игроков не удалось никому. Уточнение „из атакующих“ - потому что Тео Эрнандес, появившийся из-за травмы брата по ходу игры с Австралией, конечно, добавил остроты впереди.



И вот в этой смене флангов и видится шанс Англии. Павар и Люка Эрнандес - игроки менее острые, чем Кунде и Тео. Последний - и вовсе кажется копией Марсело лучших времён в „Реале“ (даром, что ли, сидел за его спиной) со всеми плюсами и минусами от авантюрного, но очень зрелищного стиля игры. Да и Кунде при всех талантах не самый собранный парень (история с цепочкой - очень косвенное, но подтверждение). И наказать их, прежде всего Эрнандеса, за поддержку атакёров английским фланговым игрокам вполне по силам. Сака вот выглядит прекрасной кандидатурой на роль потенциального палача Тео, который в состоянии и решить эпизод самостоятельно, и отдать, если будет на кого.



Главное - до пенальти не доводить.