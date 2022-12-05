В Ласнамяэ пройдут концерты и мероприятия по зажжению свечи адвента

„С наступлением третьего адвента мы станем еще ближе к долгожданным праздникам, когда можно будет подвести итоги уходящего года и провести время со своими близкими. Я рада, что жители района довольны серией праздничных мероприятий и уже на первых адвент-концертах было видно, насколько жители ценят такие встречи. Это действительно радует“, ─ сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.