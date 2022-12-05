В Ласнамяэ пройдут концерты и мероприятия по зажжению свечи адвента
В воскресенье, 11 декабря, адвент-концерты пройдут в двух местах Ласнамяэ, где традиционно зажгут третью свечу адвента.
„С наступлением третьего адвента мы станем еще ближе к долгожданным праздникам, когда можно будет подвести итоги уходящего года и провести время со своими близкими. Я рада, что жители района довольны серией праздничных мероприятий и уже на первых адвент-концертах было видно, насколько жители ценят такие встречи. Это действительно радует“, ─ сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В этот раз свечу адвента зажгут в двух разных микрорайонах: в 13:00 на детской площадке Катлери/Паасику и в 16:00 перед основной школой Махтра, где выступит ансамбль колокольчиков Campanelli.
Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которые предложат всем посетителям бесплатно. Самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика. Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Марка Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный.