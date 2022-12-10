Чем отличается хорошее вино от плохого и как распознать грибок на винной пробке?

Сейчас это выглядит как работа мечты, которая дарит большое количество позитивных эмоций как мне, так и моим гостям. Недавно я поняла, что это работа, с которой можно выйти на пенсию, поскольку вокруг себя в профессиональной винной сфере я постоянно вижу людей старше на несколько десятков лет. Учитывая этот фактор, ближайшие лет 30 можно вообще не беспокоиться и заниматься любимым делом.

Моя главная цель заключается в том, чтобы расширять винные горизонты людей. Я хочу показать людям, насколько широк и интересен мир вина, стоит лишь отойти от“проторенных дорожек“.

Но при этом было понятно, что если дегустировать все вина в одиночку, то последствия могут быть печальными. Я предложила своим друзьям организовывать винные мероприятия на определенные темы, поскольку мне нужна была компания и мотивация для более подробного изучения теории. Друзья согласились, для удобства регистрации я сделала первое мероприятие в Facebook, и к моему удивлению, мне вдруг начали писать не только знакомые, но и незнакомые люди, которые тоже хотели бы участвовать. На тот момент я была еще „ненастоящим“ сомелье, но мои дегустации приобрели популярность с самого первого мероприятия. Так я и начала свой профессиональный путь в мире вина.

У меня получился довольно нестандартный путь, поскольку по образованию я журналист. В сферу вина я пришла изначально как винный энтузиаст: я начала больше интересоваться вином, посещала мероприятия. В какой-то момент пришло осознание, что накопленных знаний уже достаточно для дальнейшего развития. Я хотела выйти за пределы чужих дегустаций и начать пробовать вина, которые интересны именно мне.

Слово „сомелье“ имеет французские корни, и изначально оно означало „виночерпий“. Сейчас в этом контексте это слово уже не используется, сейчас это эксперт по винам.

Темой интервью станет вино и следовательно профессия - сомелье. Наш гость - Екатерина, эксперт, который знает о вине все и даже больше.

Часть людей (около 25%) ничего не чувствуют, их вкусовых рецепторов недостаточно для работы сомелье. Следующая группа (тоже 25%) – это так называемые супер-дегустаторы, которые чувствуют определенные вкусы очень ярко. Оставшаяся половина – это люди со среднестатистическим восприятием, которые могут развивать свои рецепторы благодаря практике, и я тоже отношусь к ним.

Во многом все-таки зависит от физиологии. Всех людей можно разделить на три категории, и одна из них более подходит для профессии сомелье.

Школа требует много энергии и времени, поэтому не стоит думать, что это легкое обучение. Уровень образования сопоставим с западным, и с эстонским дипломом можно спокойно работать за границей.

Само обучение состоит из трех блоков: базовый курс (6 месяцев), юниор-сомелье (целый год) и сомелье (целый год). Если нет предыдущего опыта, то стоит рассчитывать на 2,5 года.

В нашей стране есть всего одно место для обучения - Eesti Sommeljeede Erakool. Школа открыта уже 20 лет и была создана при Эстонской Ассоциации Сомелье. Целью школы было обучение кадров, которые будут развивать винную культуру в Эстонии.

В Эстонии данных экспертов до 1000 человек. Если говорить про Эстонскую Школу Сомелье, то через нее прошло около 600 человек, плюс есть эксперты, которые получили дипломы вне Эстонии.

Эксперт нужен в любой сфере. Даже в самой узкой есть свои знатоки, а в мире вина они тем более должны быть.

Почему нужен сомелье? Много ли в Эстонии профессионалов в данной сфере?

Вино производится по разным технологиям, но есть и „основной“ путь. Винодел выращивает виноград, собирает и прессует сок, после происходит процесс ферментации. Под воздействием дрожжей и сахара в соке появляется алкоголь, далее вино фильтруется, выдерживается и разливается по бутылкам.

Я всегда говорю своим гостям, что если они будут пить вино только на моих дегустациях, то с ними точно ничего не случится. В случае с алкоголем главное - не злоупотреблять и знать меру.

Алкоголь – это приятно, нежели полезно. В интернете есть много шуток про „один бокал заменяет час в спортзале“, но я не разделяю это. Все, конечно, зависит от количества выпитого.

Один из главных показателей качества вина - послевкусие. Чаще всего дешевое вино является плоским – это значит, что мы не ощущаем его вкуса после того, как проглотили, и это пример плохого вина. Если приятное послевкусие длится еще примерно 10 секунд, то это действительно качественный продукт.

В первую очередь вино должно быть сбалансированным. Из хорошего вина ничего „не торчит“. Виноделы как раз и работают над тем, чтобы вино получилось комплексным, многогранным и долгоиграющим.

Это зависит от места работы и направления, но это не та работа, куда стоит идти за большими деньгами, скорее за эмоциями и ощущениями.

Я дарю людям позитив и получаю его обратно,с моих мероприятий люди всегда уходят с хорошим настроением. Что же может быть лучше?

Самый главный плюс работы сомелье - отсутствие отрицательных сторон. Это очень позитивная работа, а мне есть с чем сравнить. Когда я работала в журналистике, в один момент я поняла, что уровень ежедневного негатива превысил мой предел, и я не хочу жить в этом потоке плохих новостей.

В целом предполагается, что сомелье работает в ресторане. В его обязанности входит составление винной карты, обслуживание клиентов, сервировка вина и так далее. Но сейчас существуют и другие пути развития, среди которых люди могут выбирать. Первый - работа в ресторане, как и предполагалось. Второй путь - работа в компании импортера, который ввозит вина в страну. В Эстонии рынок вина очень широкий, следовательно такие специалисты нужны. Третий вариант - работа кавистом, то есть продавцом-консультантом в винном магазине.

Женщин в этой сфере становится все больше, если, например, смотреть на школу сомелье. При этом мужчины больше участвуют в конкурсах и представляют в ресторанах профессию сомелье.

Казалось бы, что на роль сомелье должны подходить супер-дегустаторы, но по факту это не так. Например, этим людям будет сильно мешать, что горечь в вине они будут ощущать гораздо сильнее, чем все остальные.

Насколько связана цена вина и его качество?

Прямой зависимости нет. Финальная стоимость напрямую зависит от себестоимости в стране производства. Например, во Франции средняя цена вина, уходящего на экспорт, 5 евро, и это много. Для сравнения: в Чили этот показатель примерно 1.5 евро за литр.

Кроме того, принципиально важен сорт винограда и вкус самого человека. Я люблю приводить пример с дорогими винами из Тосканы, где популярны красные вина с высоким содержанием танинов. Стоимость за бутылку может быть 150 евро, но при этом цена никак не спасает от того, что вино очень сухое. Однажды, когда мы были в винном туре, нам предложили на дегустацию такую бутылку, но попробовав его, участники попросили воды, потому что они не были готовы пить это вино, тем более без еды.

Вообще главное, чтобы человек сам понимал, какие из вин ему ближе и почему.

Что значит каждый сорт винограда?

Сортов винограда огромное количество. Если человек знает 10 сортов белого и 10 красного, это уже отлично. Одно из моих мероприятий – это дегустация вслепую в формате „винного казино“, и она как раз построена на этих основных сортах.

Какая самая лучшая страна производителя вина, и как часто ты сама пьешь вино?

Сама я пью пару раз в неделю. Не слишком часто, но и не редко.

Насчет страны могу отметить Новую Зеландию. Мне нравится, что у этой страны высокое среднее качество вин. Если говорить о Франции, Италии и Испании, на которые приходится более половины мирового объема вина, то надо сказать, что помимо хороших, там делают и достаточно много плохих, массовых вин.

На каком уровне в нашей стране находится винная культура?

В Эстонии винная культура хорошо развивается. Поскольку благосостояние людей растет, то пропорционально этому и увеличивается интерес к вину. Благодаря ассоциации и школе сомелье за последние 20 лет в этой сфере произошло очень большие изменения.