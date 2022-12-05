ФОТО | На украинской выставке „Коммунизм = рашизм“ в Старом городе вандалы сломали стенд(8)
Выставка открылась всего пару дней назад, а уже пострадала от рук вандалов. „Жаль, что у сограждан такое отношение к данной теме“, - сказал председатель правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу. Полицию уже оповестили о данном инциденте.
В пятницу в Старом городе Таллинна на улице Харью открылась выставка „Коммунизм = рашизм“. Она рассказывает о судьбах нескольких украинцев, погибших от рук тоталитарного советского режима в 20-м веке и российской агрессии против Украины в 21-м. Марипуу отметил, что место, где находится выставка, должно попадать в поле зрение камеры наблюдения.
По его словам, в сентябре другая выставка на украинскую тематику на улице Тынисмяэ также пострадала от рук вандалов - стенды исписали черным маркером. Например, лица украинских национальных героев были закрашены черным и были нарисованы звезды Давида. На плакате о военной агрессии России в Украине большими буквами написали „ЛОЖЬ“.
Полиции тогда также сообщили об этом. На данный момент новой информации по следствию не поступило.
Марипуу надеется, что в этот раз виновников удастся вычислить.