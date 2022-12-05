ФОТО | На украинской выставке „Коммунизм = рашизм“ в Старом городе вандалы сломали стенд

В пятницу в Старом городе Таллинна на улице Харью открылась выставка „Коммунизм = рашизм“. Она рассказывает о судьбах нескольких украинцев, погибших от рук тоталитарного советского режима в 20-м веке и российской агрессии против Украины в 21-м. Марипуу отметил, что место, где находится выставка, должно попадать в поле зрение камеры наблюдения.

По его словам, в сентябре другая выставка на украинскую тематику на улице Тынисмяэ также пострадала от рук вандалов - стенды исписали черным маркером. Например, лица украинских национальных героев были закрашены черным и были нарисованы звезды Давида. На плакате о военной агрессии России в Украине большими буквами написали „ЛОЖЬ“.

Полиции тогда также сообщили об этом. На данный момент новой информации по следствию не поступило.

Марипуу надеется, что в этот раз виновников удастся вычислить.