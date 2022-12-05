05.12.2022, 12:20
Видео RusDelfi набрало 1,5 миллиона просмотров в Facebook. Вы точно его видели?(1)
На прошлой неделе в аккаунте RusDelfi в Facebook было опубликовано видео „Блэкаут в Украине - в тиктоках“. Его просмотрело 1,5 миллиона пользователей из Эстонии, Украины, Германии, Польши и США.
На видео украинцы запускают генераторы, так как по всей стране перебои с электричеством из-за массированных атак России по гражданской инфраструктуре. Жители Киева и Одессы радуются, что сами смогли запустить домашний генератор - раньше у них такого опыта не было. Также в видео с юмором показывают, сколько нужно успеть сделать, „если электричество подали в три часа ночи“. Все это под музыку Верки Сердючки. Смотрите ролик!