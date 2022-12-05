Макрон точно угадал счет и авторов голов матча Франция - Польша

„Думаю, мы выиграем 3:1! Левандовски забьет один, как Мбаппе и, возможно, Жиру, который хочет войти в историю. Третий гол Франции может забить джокер“, – говорил Макрон до матча в интервью Le Parisien.

Французы выиграли в 1/8 финала ЧМ со счетом 3:1. Автором первого гола стал Оливье Жиру, а во втором тайме двумя сочными ударами дубль оформил Килиан Мбаппе, который с пятью голами возглавил гонку снайперов турнира. У поляков гол престижа на 9-й ммнуте компенсированного времени с пенальти забил Роберт Левандовски.

В четвертьфинале Франция сыграет против Англии. Матч состоится 10 декабря. Сборная Франции - действующий чемпион мира.

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