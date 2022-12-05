ФОТО | Снимки со спутника: в оккупированном Мариуполе начался массовый снос многоэтажек

„Во время осады, от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов. То есть, 90% всего жилого фонда. В общем уничтожены более 50% многоэтажек, а это 1356 домов. Теперь они разрушают дома и прячут следы своих военных преступлений“, — заявили в горсовете.

Как пишет TCH.ua, оккупационные власти уже уничтожили путем демонтажа (без боевых действий) в общей сложности более 50 тысяч квартир мариупольцев. На сегодняшний день, из-за жизни среди руин, в Мариуполе нуждаются в немедленном переселении не менее 40 тысяч человек, которые уже системно, в результате демонтажа, просто оказываются на улице.

В октября The Village и „Медуза“ опубликовали российский „план развития Мариуполя до 2035 года“, подготовленный Единым институтом пространственного планирования (бывший Институт Градплана Москвы) по заказу Минстроя РФ. Среди первоочередных задач указаны восстановление объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов, строительство быстровозводимых многоквартирных домов, а также восстановление жизнеобеспечивающей, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.